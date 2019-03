Uomini e Donne / Sossio e Ursula, la famiglia si allarga: la rivelazione (Trono Over)

Tra le coppie nate nel trono Over di Uomini e Donne più amate dal pubblico a casa c’è senza ombra di dubbio quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Una coppia che inizialmente sembrava improbabile, quasi impossibile, visto il passato del cavaliere nello studio di Canale 5. Eppure oggi Sossio è innamorato e molto felice accanto alla sua Ursula. I due convivono e tutto procede per il meglio, come raccontato dalla stessa Bennardo alle pagine del magazine di Uomini e Donne. “Le nostre abitudini sono compatibili, andiamo molto d’accordo. – ha amesso l’es dama – Qualche problemino ogni tanto nasce a causa dell’impulsività tipica di Sossio che è un lato del suo carattere che non sempre riesce a tenere a bada e per questo una semplice risposta sbagliata qualche volta ha creato tensioni, ovviamente superate. Ormai sappiamo come gestirci.”

SOSSIO E URSULA: LA FAMIGLIA SI È ALLARGATA

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nello studio di Uomini e Donne, hanno annunciato e confermato la voglia di diventare genitori. Desiderio che Ursula conferma nel corso dell’intervista: “Per ora abbiamo allargato la nostra famiglia (Ursula ha già tre figli e Sossio due avuti da precedenti relazioni, ndr) con una bellissima coniglietta di nome Kendy – ammette la dama, che però aggiunge – ma in noi è sempre più forte il desiderio di avere un bimbo.” E nonostante io problemi nati in passato, che per un periodo li hanno anche visti divisi, Ursula è convinta che il loro sia un grande amore ormai solido: “La storia con Sossio mi ha insegnato che i rapporti a due non sono affatto facili e che per stare bene ci vuole tanta pazienza e ovviamente tanto amore. – e conclude – Sono convinta, adesso più che mai, che il nostro è un vero grande amore e che dopo quello che abbiamo passato riusciremo a essere uniti per non perderci più.”

