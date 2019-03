Valeria Raciti / Nuovi dissapori con Salvatore Cozzitorto? (Masterchef Italia 8)

Masterchef Italia 8 ritorna questa sera con una sfida molto agguerrita Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare i piatti di questa nuova puntata, che vedrà gli aspiranti chef ai Navigli di Milano. E chissà se questa volta Valeria Raciti riuscirà ad evitare il Pressure test. Per la cuoca catanese, infatti, quello con grembiule nero è ormai un appuntamento fisso. La scorsa settimana, Valeria se l’è vista brutta nel Pressure che ha visto poi uscire Giovanni Venditti. Ma, due puntate fa, la Raciti si è trovata nella medesima situazione e ha dovuto mettersi alla prova con i tortellini. Prova difficilissima se si pensa che a giudicarla è stato il maestro dei tortellini, Bruno Barbieri.

LA REGINA DEL PRESSURE TEST

Per fortuna, Valeria Raciti se l’è cavata egregiamente, vincendo contro Gloria e riconquistando in grembiule bianco. Ma come se la caverà stasera? Valeria Raciti, la concorrente di Aci Sant’Antonio, ha mostrato in più di un’occasione di essere una donna con carattere. In brigata ha palesato anche le sue doti da leader, andando anche in contrasto con chi leader lo era in quell’occasione. E non sono mancati anche scontri e malumori. A sorpresa, Valeria ha infatti avuto da ridire sui comportamenti del suo conterraneo, Salvatore Cozzitorto, capitano mercantile di origine agrigentine che, invece di aiutarla, l’ha messa in difficoltà in varie occasioni. Gesto che, da conterraneo, proprio non si aspettava.

MALUMORI A CAUSA DI SALVATORE COZZITORTO

Salvatore, infatti, non l’ha voluta nella sua brigata durante l’esterna (vinta proprio da lui) e ha poi deciso di darle meno tempo rispetto ad altri concorrenti di Mastrerchef Italia 8 nel corso di un Invention Test. Difficoltà che non hanno però messo in pericolo la permanenza di Valeria Raciti nel talent culinario. La segretaria, aspirante chef, ha infatti mostrato di sapersela cavare e di essere all’altezza del contesto. Vedremo se anche questa sera sarà così. (Clicca qui per l’intervista della concorrente)



