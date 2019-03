VIRGINIA FABBRI / Video, il fallimento è vicino? (MasterChef Italia)

Virginia Fabbri, concorrente di MasterChef Italia, ha chiuso l’ultima puntata salvandosi grazie a un risotto che le ha dato la possibilità di proseguire la sua esperienza nel programma. La rivedremo giovedì 7 marzo, sempre su Sky Uno. Durante l’ultimo Invention Test del programma, Virginia, così come Giuseppe e Anna, non fa un buon lavoro. La pesarese e i colleghi sono i tre peggiori della prova che, a detta dei giudici, hanno “ignorato la vera identità del piatto”. Virginia e Giuseppe, però, si salvano e vedono Anna togliersi il grembiule e abbandonare la cucina di MasterChef. La Fabbri, del resto, aveva detto sin dall’inizio di non essere disposta a farsi da parte per lasciare spazio agli avversari. Al suo ingresso nel programma aveva affermato “Io sono qui per vincere”, quasi come se fosse un grido di battaglia. La ventiduenne, dopo tutto, non ha mai nascosto di nutrire una passione così profonda per la cucina da portarla a preferire cucinare piuttosto che studiare. Ce la farà a vincere questa ottava edizione di MasterChef?

Dalle lacrime…alla grinta

Sembra quasi strano vedere una Virginia Fabbri così agguerrita e così decisa a difendere con le unghie e con i denti la sua partecipazione a MasterChef. Proprio lei, che qualche settimana fa si era commossa davanti alla giuria scoppiando letteralmente in lacrime. L’emozione ha avuto la meglio su di lei quando ha indossato per la prima volta il tanto ambito grembiule che le ha permesso di entrare a far parte della cucina di MasterChef. Certo è che la sua partecipazione al programma è stata più volte messa a rischio nel corso delle puntate già andate in onda. Tra un test e l’altro Virginia è riuscita sempre a salvarsi, è vero, ma in extremis, mandando a casa qualcun altro che, insieme a lei, rischiava di essere costretto ad abbandonare il programma. Cosa succederà, invece, durante la prossima puntata? Riuscirà la studentessa pesarese a proseguire il suo percorso senza passare per il delicato limbo del rischio eliminazione? Non ci resta che attendere l’appuntamento del 7 marzo per avere una risposta.

Virginia Fabbri su Instagram

Virginia Fabbri, che su Instagram usa il nome di “lavongolaverace” è piuttosto attiva sui social. Qualche giorno fa ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad Antonino Cannavacciuolo. Quest’ultimo le sussurra qualcosa all’orecchio, probabilmente quello che la ragazza riporta nella frase che correda lo scatto: “Virginia, vieni qui, ti do un consiglio…”. La foto piace ai follower, che sfiorano il migliaio di like, a dimostrazione della fiducia nutrita nei confronti della giovane concorrente. Anche l’immagine che ritrae Virginia con Bruno Barbieri e “il mio piccolo grande pasticcere Giacomo” è piaciuta molto al pubblico. Oltre mille like per la giovane pesarese alle prese con una planetaria e pronta a recepire i consigli di Barbieri, che Virginia ringrazia nello stesso post. Anche i commenti lasciati dai follower sono affettuosi e rincuoranti. Tutti si rivolgono a Virginia incoraggiandola a dare il meglio di se stessa per continuare questa bellissima avventura e ricordandole che, a casa, c’è un pubblico che fa il tifo per lei. Con la sua dolcezza e la sua voglia di realizzare un sogno ad appena 22 anni, Virginia è entra nelle case e nel cuore degli spettatori di MasterChef.





