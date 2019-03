Amici 18 / Anticipazioni registrazione: Casillo, Mowgly e Miguel verso il serale

Gli allievi di Amici 18 sono pronti alla registrazione di un nuovo speciale che potrebbe essere ricca di sorprese e novità. Altre maglie verdi dovranno essere assegnate in vista del serale che, stando alle anticipazioni di Maria De Filippi, avrà inizio sabato 30 marzo, ovviamente in prima serata su Canale 5. La conduttrice potrebbe anche svelare il nome dei due nuovi direttori artistici, di cui, nei giorni scorsi, è stato anticipato un filmato che, tuttavia, non svela i loro volti anche se le possibilità che si tratti di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, dati quasi per certi, sono invece sfumati in quanto negati proprio dalla De Filippi. In vista dello speciale, quindi, nella scuola di Amici 18 continuano le prove. In particolare, grande determinazione è presente tra coloro che la maglia verde ancora non sono riusciti a conquistarla.

MIGUEL, CASILLO E MOWGLY: CHI CONQUISTERÀ IL SERALE?

Miguel prova e riprova la nuova coreografia assegnatagli da Timor Steffens in modo da poterla eseguire al meglio durante lo speciale e, magari, aggiudicarsi la possibilità di presentarsi di fronte alla commissione per conquistare la maglia verde del serale. Stessa cosa per Alessandro Casillo, che si esercita sulle note di “Goodbye my lover” di James Blunt e si commuove. Anche Mowgly spera di avere la possibilità di esibirsi di fronte alla commissione, cosa che a quanto pare diventa sempre più improbabile visto che la maestra Celentano ha chiaramente ammesso di non volergli dare questa chance per darla, invece, ad altri ballerini che lo meritano, a suo dire, più di lui. Determinazione, quella di Alessandra, che sta scatenando molte polemiche, dentro e fuori dalla scuola di Amici. Chi l’avrà vinta tra le due fazioni?

