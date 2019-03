Benedetta Valanzano/ “A maggio sarò mamma di Anita”

Benedetta Valanzano ospite oggi a Storie Italiane, con l’attrice e cantante italiana che ha parlato della gravidanza di Anita: «Sono quasi all’ottavo mese, sarà una bimba. Sarà di maggio sicuramente». Nonostante aspetti una bimba, l’interprete è in ottima forma: «Ho preso sei chili e mezzo, va bene così: la dottoressa mi ha detto di mangiare come sempre ma di bere per due». Eleonora Daniele ha poi mandato in onda un videomessaggio del marito Vittorio Ciancio: «Sono tornato da poco da lavoro, ho deciso di farti questa sorpresa: mi mancate tanto tu e Anita, non vedo l’ora di riabbracciarti. Manca poco alla nascita della nostra piccolina, che è già al centro della nostra vita». E le sorprese non sono finite, con l’arrivo in studio della madre Regina: «Lei è una mamma da Oscar: non so come fa a sopportarmi». Infine, un messaggio in occasione della Festa internazionale delle donne: «Volevo fare un augurio a tutte le donne: io ti ho seguita sempre, soprattutto in questo periodo, forza a tutte le donne, dobbiamo essere forti e solidali».

BENEDETTA VALANZANO DIVENTA MAMMA

Protagonista in sala nel 2018 con Mò Vi Mento – Lira di Achille, regia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, Benedetta Valanzano si appresta a dare alla luce Anita e ha parlato così in una recente intervista ai microfoni di Diva e Donna: «Sono ansiosa, soprattutto perché mia sorella purtroppo ha perso in passato un bambino. Anche per questo mi preoccupo di tutto. Nelle prime settimane di maternità sono corsa al pronto soccorso, avevo pensato al peggio, ero terrorizzata per la perdita. Per fortuna Anita sta bene e sarà una bimba forte e coraggiosa». Manca ancora un pochino, dunque, ma l’emozione è tanta: Benedetta e il suo Vittorio si apprestano a diventare genitori!

