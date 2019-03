Davide Digeso / Uomini e Donne, prime liti con Angela Nasti: addio vicino?

È Davide Digeso il corteggiatore che maggiormente sembrerebbe avere incuriosito Angela Nasti, neo tronista a Uomini e Donne. Il tronista non rispecchia in pieno le caratteristiche fisiche che la ragazza cerca in un uomo, eppure il carattere spigliato e la simpatia di Davide sono le caratteristiche che hanno colpito Angela, tanto da preferirlo al momento a tutti gli altri corteggiatori in studio. Eppure, nel corso della nuova puntata del trono Classico in onda oggi, assisteremo alle prime scaramucce per i due. Se da una parte il carattere scherzoso di Davide piace ad Angela, dall’altra teme lui non sia del tutto spontaneo. C’è da ricordare, inoltre, che la tronista ha più volte sottolineato come, dal punto di vista estetico, Davide non rispecchi proprio i suoi canoni di uomo.

ANGELA NASTI PENSA DI DAVIDE CHE…

Nell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Angela Nasti, su Davide Digeso, ha dichiarato: “In studio non ho fatto mistero del fatto che esteticamente non rientri nei miei canoni, però visto che non mi reputo una persona superficiale in lui ho guardato ben altro: ha un modo di fare scherzoso che mi piace.” Tuttavia chiarisce: “Odio chi fa le pagliacciate, ma lui ha dimostrato di essere realmente esuberante e sicuro di quello che dice. Sono contenta di aver avuto l’impressione che i ragazzi che ho conosciuto fino a oggi non siano venuti qui solo per apparire. Sono rimasta incuriosita anche da Manuel che, invece, mi ha colpito sotto un altro aspetto: la sua vita mi affascina molto e trovo sia una persona intelligente.”

