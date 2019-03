EDEN LORENNA/ Video, ha conquistato Amanda Lear e l’Academy (Sanremo Young)

Eden Lorenna, che a Sanremo Young si fa chiamare semplicemente Eden, è uno dei concorrenti del talent show condotto da Antonella Clerici ogni venerdì su Rai Uno. Salvato dall’orchestra nella scorsa puntata, Eden si prepara alla semifinale, che andrà in onda venerdì 8 marzo. Nell’ultimo appuntamento del programma Lorenna si è esibito con Belen Rodriguez in Torna a Surriento. La voce tenorile del ragazzo ha convinto tutta l’Academy, che gli ha assegnato voti molto alti. Persino Amanda Lear, solitamente severa e di manica non proprio larga con i giudizi positivi, gli ha dato un 10. Il voto più basso è stato il 7 assegnato al ragazzo da Rocco Hunt, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli ed Enrico Ruggeri, che, interrogato da Antonella Clerici, ammette di non amare particolarmente questo genere musicale. “Questa volta però è più contestualizzato. Questo tipo di canzone andava cantato così”, precisa il cantante, che comunque non si vuole sbilanciare troppo nel dare una valutazione e si mantiene su un profilo basso. “Ero già qua col mitra puntato, ti dico la verità. Invece sei stato bravo”, conclude.

Chi ama la lirica di Eden Lorenna

Non concordano con il giudizio di Enrico Ruggeri su Eden Lorenna Rita Pavone e Noemi che, al contrario del collega, amano la sfumatura lirica che ha il ragazzo. “È una questione di gusti”, dice la Pavone. “A loro non piace la voce lirica. Lui però è molto bravo. Questa è la sua vocalità e sta facendo tutto molto bene”. Sull’esibizione di Eden Lorenna e Belen Rodriguez si esprime anche Stefano De Martino, nel programma insieme all’ex moglie. Quest’ultima, prima che lui parli, scherza “Stai attento a quello che dici che ti faccio alzare la mensilità”. “Io parlo solo in presenza del mio avvocato”, replica lui. “Comunque stasera siamo a Sanremo e farò un’eccezione. Sono stati bravissimi secondo me. Tra l’altro mi piace un sacco il fatto che Eden a 17 anni sia un cultore del bel canto. Un applauso a lui”. Prima di vedere i voti della giuria Antonella Clerici chiede anche a Belen di esprimersi in merito all’esibizione. La showgirl dice che non riesce a non dare 10 a Eden, che la emoziona ogni volta che canta.

Quanti like per Eden Lorenna?

La presenza social di Eden Lorenna è molto importante. Lo dimostrano i 2.600 like collezionati dalla foto in cui il giovane cantante di Sanremo Young si esibisce con la bella Belen Rodriguez. “Che onore. Che emozione indescrivibile”, scrive lui per commentare la foto, pubblicata qualche giorno fa e già tanto apprezzata dal popolo telematico. I commenti lasciati dai follower non sono da meno. Molti di loro vorrebbero vedere Eden sul podio della vittoria e, possibilmente, sul gradino più alto di quest’ultimo. Per i fan del ragazzo, infatti, Eden è il concorrente che merita più di tutti di vincere il programma e di accedere direttamente a Sanremo 2020 come nuova proposta. Il motivo? Perchè ha “una voce pazzesca”, scrive un’ammiratrice. E perchè “Ti meriti tutto questo e altro ancora”, commenta un altro follower. Insomma, stando ai commenti su Instagram, anche se l’Academy non dovesse sostenere Eden, dovrebbe pensarci il pubblico con il televoto. Ma si sa, tutto può cambiare finché non si arriva la finale. Dobbiamo avere solo un po’ di pazienza per scoprire se sarà davvero Eden a vincere la medaglia d’oro del programma.





