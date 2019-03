Gabriele Parpiglia VS Selvaggia Lucarelli/ Botta-risposta e lo sfogo: “Io, vittima…”

Gabriele Parpiglia è sereno e tranquillo o almeno, questo è quello che scrive su Twitter mentre per ammazzare la noia, litiga con Selvaggia Lucarelli. L’autore televisivo finito al centro delle polemiche per il “corna-gate” dell’Isola dei Famosi, afferma di non sapere nulla riguardo gli ipotetici licenziamenti di alcuni autori del programma. Anche Mediaset infatti, non ha condiviso questi nomi e l’unica certezza risiede nell’allontanamento del capoprogetto Cristiana Farina (colei che ha chiamato Fabrizio Corona per organizzare tutto, così come confermato dal diretto interessato nel corso della conferenza stampa straordinaria che ha indetto ieri). Parpiglia intanto, difende il suo lavoro confidando: “ancora nessuno conosce il mio pensiero, né sa come sono andate le cose”. Poi aggiunge che presto parlerà. Nell’attesa, litiga con Selvaggia Lucarelli per una battuta della giornalista. I toni si fanno seri e pesanti. Ancora una volta, uno spettacolino che ci saremmo voluti evitare, come tante recenti ospitate di Corona del resto.

Gabriele Parpiglia VS Selvaggia Lucarelli

Poche parole ma (non) buone, come le velate (ma nemmeno tanto) offese a Selvaggia Lucarelli e il suo aspetto fisico di alcuni anni fa, postando uno scatto condiviso su Twitter. Gabriele Parpiglia si dice sereno, ma forse qualcosa non quadra e molti utenti si lamentano di essere stati bloccati da lui sui social, senza mai avergli rivolto la parola o dedicato un tweet. Nonostante l’amicizia che lo lega da anni a Fabrizio Corona, sostiene di non essere stato lui a volere quell’orrendo video. “Io non ho voluto MAI lo scontro Fogli-Corona, non ho montato e operato sul video in onda e a Corona avevo detto di non farlo… ha detto la verità”, cinguetta su Twitter. La Lucarelli allora, si prende gioco di lui e tira fuori la storia dell’ipotetico licenziamento: “Ultima ora. Gabriele Parpiglia è stato appena visto in fila al Caf di Precotto mentre compilava un modulo per il reddito di cittadinanza”, scrive Selvaggia. “Ti ho visto prima! Non mi hai salutato!!! Eri al market reparto salumi, prossima volta selfie”, risponde lui con un messaggio apparentemente nonsense. Il botta e risposta continua: “Fai le polemiche sui social, giusto? Non sei giornalista?”, continua lui. La Lucarelli specifica di esserlo, mentre Parpiglia rincara: “Non è giornalista professionista” (ma è pubblicista). Io mi domando: “Non è un tesserino da ‘professionista’ che fa brava una persona”, ed in certi casi si vede. Poi lo sfogo su Instagram dove spiega la situazione: “Mi sono sentito vittima di una situazione…”, cliccate qui per farvi un’idea.

E l’8 marzo, dopo le sue consuete velate minacce che conosciamo tutti, arriva anche il bodyshaming dell’autore di punta Mediaset Gabriele Parpiglia. Mi ci faró su un panino! #ottomarzo https://t.co/vIZt5QQX9A — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 8, 2019





