Giulia Cavaglià nuova tronista/ Video Uomini e donne: “Abbiamo un regalo per te”

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata dedicata al trono classico e, soprattutto, all’arrivo sul trono di una nuova tronista. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, oggi toccherà anche alla non scelta di Lorenzo Riccardi tornare in studio e pensare seriamente alla possibilità di essere la nuova tronista del programma. Secondo le anticipazioni rivelate dal video promo postato sulla pagina Facebook del programma, sembra che Maria De Filippi annuncerà l’arrivo in studio del triangolo amoroso formato da Lorenzo e la sua scelta, Claudia Dionigi, e da Giulia Cavaglià. Proprio quest’ultima entrerà in studio per commentare la mancata scelta da parte di Lorenzo e poi, commossa, ringrazierà tutte le persone della redazione compresa la conduttrice Maria De Filippi. Sarà proprio in quel momento che, in piedi vicina alla famosa scalinata dirà a Maria di avere un pensierino per lei e la conduttrice, di tutta risposta, dirà di averne anche lei uno.

LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI

A quel punto Maria De Filippi le comunica di aver pensato al trono per lei e Giulia si scioglie in lacrime portandosi le mani agli occhi ancora incredula. Il resto è storia ma, soprattutto, polemiche visto che la non scelta di Lorenzo Riccardi a pochi giorni dalla registrazione in villa, dirà di sì al trono spazzando via il suo sentimento per lui, o almeno quello che diceva di provare. Il pubblico sui social ha già commentato in lungo e in largo la sua scelta parlando di nessun sentimento e della voglia di business la stessa che lei aveva invece rivolto a Lorenzo reo di aver scelto non con il cuore ma solo per il pubblico e i giornali. Cosa succederà adesso che la sua decisione di diventare nuova tronista arriverà al grande pubblico che segue le puntate su Canale 5 e non conosce spoiler e anticipazioni? Clicca qui per vedere il video del momento della richiesta di Maria De Filippi a Giulia in onda nella puntata di oggi.

