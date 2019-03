GIUSEPPE CICCARESE/ Video, il più vicino alla vittoria? (Sanremo Young)

Giuseppe Ciccarese, uno dei giovanissimi concorrenti di Sanremo Young, si prepara alle battute finali del programma. Dopo aver superato le prime puntate, infatti, Giuseppe si esibirà venerdì 8 marzo, in occasione della semifinale, insieme ai colleghi rimasti in gara Tecla Insolia, Giovanna Camastra, Eden, Beatrice Zoco e Kimono, alias Sofia Tornambene. Durante l’ultima puntata di Sanremo Young Giuseppe Ciccarese si è esibito in duetto con Giovanni Vernia sulle note di Signor Tenente. L’esibizione è piaciuta all’Academy, che ha assegnato al ragazzo dei voti piuttosto alti. “Sei stato bravo perché in queste canzoni non bisogna esagerare”, ha affermato Enrico Ruggeri. “Sei stato molto preciso”. Solo Baby K si è mantenuta sulla sufficienza, assegnando al duo un 6. al termine della puntata Giuseppe Ciccarese è stato valutato come il migliore da Academy e televoto, raggiungendo il punto più alto della classifica.

Giovanni Vernia su Giuseppe Ciccarese: “È stato coraggioso”

L’esibizione di Giuseppe Ciccarese ha colpito tutti, ma in particolar modo il suo partner, Giovanni Vernia. Il comico ha affermato, infatti, che il giovane concorrente merita un bel 10 e lode. “È scontato ma non è scontato, nel senso che Giuseppe, in questa canzone, non ha potuto mettere in risalto le sue qualità vocali, che sono mostruose. E all’inizio si capisce, perchè è molto bassa, però lui non sbaglia mai, è sempre precisissimo. Ed è molto difficile. E poi è un macigno, non una canzone. Quindi io premio non solo la capacità nell’interpretare questo, non solo la sua precisione, ma anche il suo coraggio nel non dire no.”, afferma tra gli applausi. “Lui avrebbe potuto dire no, come ho detto io quando mi hanno chiamato gli autori e mi hanno detto ‘Farai Signor Tenente’. Io ho risposto ‘Ma siete pazzi? Signor Tenente no’. Lui invece ha subito accettato”, ha aggiunto. Evidentemente il commento di Vernia ha convinto i colleghi dell’Academy che hanno premiato il ragazzo ritenendolo, evidentemente, meritevole di vittoria.

Giuseppe vincitore? Le voci del web

Il successo di Giuseppe Ciccarese a Sanremo Young sta alimentando, in maniera sempre più insistente man mano che ci si avvicina alla data della finale, le voci che lo vedono come il favorito. Complice il suo essere sempre tra i primi posti in classifica, la sua sicurezza sul palco, le opinioni positive che tutti i membri dell’Academy, chi più chi mei, hanno di lui, sta girando in rete il pronostico di vittoria che riguarda proprio il giovane Ciccarese. C’è da dire che di follower Giuseppe ne ha un bel po’, come dimostra il suo profilo Instagram, e se chi ha commentato i suoi post si mette anche a televotare alla finale, la vittoria non dovrebbe essere poi così tanto un miraggio. Lo scatto pubblicato dal ragazzo che lo ritrae con Giovanni Vernia durante l’esibizione in Signor Tenete ha raccolto tantissimi like e altrettanti commenti. I follower gli fanno i complimenti, gli scrivono “Sei incredibile”, lo incoraggiano a continuare così e gli promettono sostegno. Sarà davvero Giuseppe Ciccarese il vincitore di Sanremo Young 2019?





