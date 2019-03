Incidente per Mia Facchinetti/ Paura per Alessia Marcuzzi dopo il Fogligate

Alessia Marcuzzi non sta vivendo un momento facile, questo è sotto gli occhi di tutti. Questo per lei doveva essere l’anno della rinascita dopo quello che è successo nell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi per via del cannagate e, invece, è caduta di nuovo nella trappola e questa volta ha dovuto fare i conti con Fabrizio Corona e il caso Fogli. Se Ilary Blasi era stata accusata di aver esagerato in diretta tv, lei ha ricevuto le accuse contrarie con la mancanza di polso in questa situazione e, soprattutto, per via della mancata presa di posizione. Allora chi avrà ragione? In queste ore Alessia Marcuzzi è rimasta in silenzio e sembra che la sua verità verrà a galla solo lunedì sera ma anche nella vita privata la paura e il momento ad alta tensione non è mancato nemmeno durante una giornata pensata per il relax più completo.

PAURA PER ALESSIA MARCUZZI

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, sembra proprio che Alessia Marcuzzi abbia deciso di allontanarsi da tutto e tutto approfittando del sole e delle temperature di questi giorni pe runa passeggiata e una giornata di relax insieme alla sua famiglia ma anche in quel caso le cose non sono andate come previsto. La conduttrice era in giro con la figlia Mia e il compagno Paolo Calabresi Marconi, a Maccarese sul litorale romano, ma proprio mentre la piccola era sull’altalena, è scivolata battenfo la testa. La conduttrice è corsa in soccorso della figlia e le stesse foto l’hanno mostrata pronta a consolare la bambina e poi pronta ad aiutarla con del ghiaccio sul punto colpito. Nulla di grave per Mia e tanta paura per la Marcuzzi che alla fine può tornare a sorridere e pranzare con tutta serenità, cosa succederà lunedì sera?

