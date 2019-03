Isola dei Famosi 2019/ Luca Vismara e Soleil fanno pace: alleanza contro Capparoni

Il ritorno di Kaspar Capparoni alla Playa Uva dell’Isola dei Famosi 2019 sconvolge gli equilibri del gruppo. Se finora il “nemico” per eccellenza è stato per molti Soleil Sorge, ora è proprio l’attore a destare malumori. E infatti lo scontro nasce proprio tra Capparoni e Soleil. “Mi sono accorto della grande disorganizzazione che c’è qui e quindi sono pronto a cambiare questa cosa” esordisce l’attore che discute con Soleil che non trova giusto e corretto il suo atteggiamento. “Non è che è giusto dichiarare guerra a tutti. Il mio non è perbenismo ma è dirti le cose per quelle che sono. La tua è maleducazione.” sbotta Soleil nel nuovo giorno all’Isola dei Famosi. Capparoni però rimane del suo pensiero che sottolinea anche nel corso di un confessionale: “Qui bisogna lavorare, loro sono sempre lì seduti, sdraiati a parlare, parlare, parlare e a non pensare a nulla.”

LUCA VISMARA E SOLEIL ALLEATI CONTRO CAPPARONI

Ma se questi sono i lati negativi del ritorno di Kaspar Capparoni a Playa Uva, ce ne sono anche di positivi. C’è infatti l’individuazione di un “nemico comune” per Soleil e Luca Vismara all’Isola dei Famosi. Tra i due, infatti, c’è un inaspettato avvicinamento con tanto di stretta di mano. Entrambi si trovano d’accordo su alcuni pensieri riguardanti proprio Capparoni e il suo modo di affrontare l’Isola e di prevalere sugli altri. Capparoni e Stefano Bettarini hanno infatti deciso di vivere un’isola nell’isola e, cioè, di fare ciò che più li aggrada senza pensare a quello che serve o pensano gli altri naufraghi. Quindi pescano e cucinano per se stessi, lasciando agli altri il riso in bianco. Ciò preannuncia nuove scintille e scontri in arrivo all’Isola dei Famosi 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA