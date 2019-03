Italia’s Got Talent 2019, 1a semifinale/ Chi saranno i primi finalisti?

Dopo tantissime audizioni che hanno emozionato e divertito il pubblico, oggi, venerdì 8 marzo, in prima serata su Tv8, va in onda la prima delle due semifinali di Italia’s Got Talent 2019. Si tratta di un momento estremamente importante per i giudici Mara Maionchi, Claudio Bisio, Frank Matano e Federica Pellegrini che sceglieranno i primi talenti che si sfideranno nella finalissima, in programma venerdì 22 marzo. Dopo l’ultima puntata dedicata alle audizioni, Italia’s Got Talent 2019 è ormai giunto ai capitoli finali. Nelle due semifinali saranno scelti i concorrenti che, per bravura, meritano di contendersi la vittoria. Cinque gruppi si esibiscono durante la prima semifinale, mentre gli altri 5 gruppi saranno i protagonisti della seconda semifinale in onda venerdì 15 marzo. Quali talenti riusciranno a conquistare la finale?

ITALIA’S GOT TALENT 2019: I SEMIFINALISTI DELL’8 MARZO

I primi semifinalisti che si esibiranno questa sera saranno la Dangerous Crew che avevano presentato una coreografia ispirata al film horror It, il mago Andrea Paris e il piccolissimo ballerino Mirko Casella. Ci sarà, poi, il ballerino tedesco-persiano Saleh Yazdani che sfiderà Gianluca Falletta che, durante le audizioni, aveva lasciato tutti a bocca aperta con una proiezione sul corpo di Federica Pellegrini che raccontava la sua carriera. Il terzo gruppo che si sfiderà sarà composto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon, dal cantante e pianista Lorenzo Tronconi e dalla crew tutta al femminile de Le Edera. A chiudere la prima semifinale saranno il sardo Nicola Virdis, il Coro Divertimento Vocale, l’artista contorsionista Nina Burri, la chitarrista Silvia Zaniboni e il ballerino freestyle Samuel Olatidoye. Tanti talenti tutti molto diversi tra loro per una serata imperdibile.

IL REGOLAMENTO DELLA SEMIFINALE

A scegliere i finalisti saranno Mara Maionchi, Claudio Bisio, Federica Pellegrini e Frank Matano che saranno liberi di mandare direttamente in finale un intero gruppo, solo alcuni artisti, ma anche di non scegliere nessuno. I quattro giudici di Italia’s got Talent 2019, inoltre, potranno anche fermare l’esibizione dei concorrenti con il Buzzer Rosso mentre il Golden Buzzer sarà a disposizione solo della conduttrice Lodovica Comello che, dopo aver raccolto le emozioni di tutti i talenti durante le audizioni, potrà assegnare ad uno di loro il suo buzzer d’oro. Con i Golden Buzzer di Lodovica, i posti in finale salgono da 10 a 11 a cui si aggiungeranno i 4 Golden Buzzer della giuria per un totale di 15 concorrenti che si esibiranno in diretta il 22 marzo.



