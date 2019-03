Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi/ Video Uomini e donne: “Perché entri da solo?”

Uomini e donne oggi non sarà dedicato solo ai nuovi tronisti Andrea Zelletta e Angela Nasti ma anche a due volti noti della prima parte di questa edizione ovvero Lorenzo Riccardi e la sua scelta, Claudia Dionigi. Dal momento della scelta e dalla registrazione in villa, i due si sono mostrati felici sui social ma solo oggi li vedremo nuovamente in tv nello studio di Uomini e donne che li ha messi insieme, come sarà andata tra di loro da quel giorno? In un primo momento, secondo quanto mostra il video anticipazioni del trono classico in onda oggi, sembra proprio che l’alta tensione non mancherà soprattutto per via dell’arrivo in studio di Lorenzo Riccardi in solitaria e senza la sua Claudia. La stessa Maria De Filippi gli chiederà: “Perché entri da solo?”. Il pubblico sicuramente andrà subito in crisi convinto che qualcosa sia andato storto ma, in realtà, non è così. Clicca qui per vedere il video del momento.

UN AMORE A GONFIE VELE

Proprio a Uomini e donne Magazine, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno spiegato di essere nel bel mezzo di una tempesta di sentimenti e proprio il tronista, ex corteggiatore di Sara Affi Fella, ha rivelato: “Non ci siamo mollati un minuto perché, dopo tutti questi mesi, la nostra priorità dopo la scelta era quella di viverci. Quando stiamo in giro sembriamo due amici: ridiamo e scherziamo tutto il giorno”. Dall’altra parte anche Cladia ha confermato questo idillio d’amore e questa voglia di stare insieme sempre e comunque: “Ci stiamo lasciando travolgere dai sentimenti che proviamo l’uno verso l’altro ed è tutto così inaspettato da lasciarci senza parole. Questi giorni sono stati uno più bello dell’altro e speriamo solo che non finiscano mai. Non facciamo che ripeterci quanto ci amiamo. Ci complementiamo”. Cos’altro riveleranno oggi pomeriggio?

