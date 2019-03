Luca Daffrè/ Uomini e Donne: Angela Nasti e Giuia Cavaglià litigano per lui?

Dopo aver corteggiatore Teresa Langella, il corteggiatore Luca Daffrè che, alle spalle ha anche un’esperienza come tentatore di Temptation Island, torna a Uomini e donne. Il ritorno di Luca avverrà nella puntata del trono classico in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, in cui, oltre al trono di Angela Nasti e Andrea Zelletta, sarà dato spazio alla nuova tronista Giulia Cavaglià che si ritroverà di fronte la coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Il pubblico, però, attende con ansia il ritorno di Luca Daffrè, richiamato in trasmissione su richiesta di Angela Nasti. La tronista napoletana, infatti, ha ammesso di essere rimasta colpita da lui e di volerlo conoscere. Daffrè, richiamato in studio dalla redazione, incontra Angela con il classico appuntamento al buio. Daffrè, però, ammette di aver visto da casa il suo video di presentazione e di non esserne rimasto molto colpito. Nonostante tutto accetta di restare per conoscerla meglio.

Luca Daffrè conquista la tronista Giulia Cavaglià

Luca Daffrè, però, non conoscerà solo Angela nel suo nuovo percorso de corteggiatore. Notizia di questi giorni è un’esterna tra Luca e Giulia Cavaglià. Il sito Isa e Chia, infatti, ha pubblicato le foto di un’esterna tra Luca e Giulia Cavaglià. I due sono stati pizzicati in un locale di Roma e sembra esserci un inizio piacevole di una nuova conoscenza. Chiamato in trasmissione per Angela Nasti, dunque, Luca cambierà rapidamente idea corteggiando ufficialmente Giulia? Dopo il caso Andrea Dal Corso che, chiamato in trasmisione da Mara Fasone, dopo l’addio di quest’ultima, ha corteggiato Teresa Langella a cui ha rifilato un no, Luca Daffrè seguiraà lo stesso percorso? Non si escludono, dunque, guerre tra Angela e Giulia. L’oggetto de desiderio sarà il bel Daffrè?

