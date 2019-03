Paola Caruso, la prima foto con il figlio Michele/ “Ora la mia vita ha un senso”

Paola Caruso pubblica su Instagram la prima foto del figlio Michele. Dopo aver atteso l’uscita del nuovo numero del magazine di Pomeriggio 5 a cui ha concesso in esclusiva le immagini del suo bambino, Paola Caruso ha deciso di regalare ai suoi followers che, durante i nove mesi di gravidanza non l’hanno mai lasciata sola, il primo scatto del suo bambino. Felice e serena, l’ex Bonas stringe tra le braccia il suo piccolo Michele venuto al mondo al termine di una gravidanza difficile per i problemi che ha avuto con il padre del piccolo che, come scrive il magazine di Pomeriggio 5, non si è presentato in ospedale per conoscere il bambino. Paola, però, ha partorito circondato dall’affetto di amici e parenti che la aiuteranno anche a crescere il dono più grande che la vita ha deciso di farle.

PAOLA CARUSO MAMMA: LA DEDICA AL FIGLIO MICHELE

Con la nascita del piccolo Michele, per Paola Caruso inizia ufficialmente il capitolo più importante della sua vita. consapevole di dover affrontare un viaggio meraviglioso, ma anche difficile, Paola Caruso ha dedicato a suo bambino delle parole bellissime e ricche d’amore. “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre…. Ora la mia vita ha un senso… Buona vita figlio mio“, ha scritto l’ex Bonas di Avanti un altro emozionando tutti i suoi followers, felici di vederla nella nuova veste di mamma. “Tantissimi auguriiii Paola. Quello di un figlio è un amore che ti accompagnerà tutta la vita ed è un amore puro” – scrive una signora mentre un’altra ha scelto di condividere con la Caruso la propria scelta di vita – “Grande Paola. Io ti capisco: ho cresciuto una figlia da sola, ora ha 13 anni e sono orgogliosa”. E ancora: “Un augurio speciale a te e spero di cuore che ora la vita ti sorrida sempre”. Tanto amore, dunque, per Michelino e la sua mamma.







© RIPRODUZIONE RISERVATA