Raffaella Mennoia, Uomini e Donne / Foto, augurio alle donne: “Ci vogliono le palle”

È la festa della Donna e tanti sono i messaggi e le condivisioni fatte sul tema e sulla figura della donna sul web. Tra questi c’è anche quella di un amatissimo volto di Uomini e Donne che da anni lavora dietro le quinte: l’autrice Raffaella Mennoia. Il suo profilo Instagram è infatti seguitissimo dai fan di Uomini e Donne e non solo per quanto concerne il programma. Ecco perché il post pubblicato poche ore fa su Instagram ha già raccolto quasi dieci mila like e oltre cento commenti. “Come donna posso solo auguravi di raggiungere la consapevolezza del vostro valore, la necessità della dignità, l’orgoglio dell’indipendenza, la serenità della competizione e la bellezza del vostro riflesso..” esordisce la Mennoia nel suo lungo post accompagnato da una sua foto che ha scatenato i complimenti di molti.

Raffaella Mennoia alle donne: “Ci vogliono le palle!”

Un profondo e sentito augutio alle donne quello che Raffaella Mennoia fa attraverso il suo profilo Instagram e che continua così: “Vi costerà molto ma se è vero che il mondo è delle donne allora così sarebbe un mondo perfetto..” Così continua: “auguri a tutte le donne che ce la stanno facendo e in particolare a quelle che non possono perché ancora imbrigliate in situazioni complicate o a quelle che subiscono violenza mentale e fisica o semplicemente sociale e culturale un pensiero speciale a voi..#donne #forza #coraggio ci vogliono le palle non perdetevi”. E tra i complimenti spiccano quelli di Teresa Langella che, di fronte allo scatto della Mennoia, commenta “Che spettacolo!”





