Sanremo Young 2019, semifinale/ Diretta e finalisti: Gino Paoli e D’Alessio ospiti

Venerdì 8 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda il quarto e penultimo appuntamento con Sanremo Young 2019 con Antonella Clerici pronta a raccontare le emozioni dei suoi ragazzi in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento della prossima settimana. In vista della finale del 15 marzo che decreterà il vincitore che si aggiudicherà il diritto di partecipare alla prossima edizione di Sanremo giovani, questa sera, saliranno sul palco del Teatro Ariston i sei cantanti ancora in gara. A sfidarsi, infatti, saranno Beatrice Zoco, Eden, Giovanna Camastra, Giuseppe Ciccarese, Kimono, Tecla Insolia. Sei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, dopo essersi messi alla prova con le canzoni più belle della musica italiana e aver duettato con grandi nomi, compresi i membri dell’Academy, questa sera dovranno tirare fuori tutto il loro talento per staccare il biglietto per la finale alla quale potranno accedere solo quattro di loro.

SANREMO YOUNG 2019: GINO PAOLI E GIGI D’ALESSIO OSPITI

Due ospiti d’eccezione per la semifinale di Sanremo Young 2019. A salire sul palco del Teatro Ariston per regalare emozioni al pubblico e duettare con i ragazzi in gara saranno due veri big della musica italiana. Il primo è Gino Paoli, autore di straordinari successi come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore mentre il secondo è Gigi D’Alessio che, dopo una lunga gavetta, ha trovato il successo conquistando il grande pubblico con le sue canzoni, colonna sonora di tantissime storie d’amore. Gigi D’Alessio avrà nelle proprie mani anche il destino di uno dei ragazzi in gara decretando lo Showdown, ovvero la possibilità in questa puntata di salvare soltanto uno dei cantanti a rischio eliminazione insieme alla SanremoYoung Orchestra.

LA GARA

Nel quarto e attesissimo appuntamento, dal titolo “Il Sogno”, le esibizioni dei sei giovani cantanti in gara saranno accompagnate dalla musica della SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso e dalle coreografie di Daniel Ezralow. La classifica finale sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto. L’Academy di SanremoYoung 2019 è composta da dieci amatissimi personaggi: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia. Il pubblico a casa potrà esprimere la propria preferenza chiamando il numero 894.22 da telefono fisso o inviando un sms tramite cellulare al 475.475.0.



