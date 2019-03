Serena Grandi e il cancro/ “Già al GF Vip stavo male, ora ho tanta paura” (Verissimo)

Serena Grandi torna in tv, ospite domani 9 marzo della trasmissione Verissimo. Nel salotto pomeridiano del sabato di Silvia Toffanin, la popolare attrice è pronta a raccontarsi a cuore aperto ed a parlare anche di un momento difficile della sua vita e della battaglia che sta combattendo, quella contro il tumore. “Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane”, ha confidato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha però ammesso di avere comunque molta paura e di non riuscire a guardare serenamente al futuro: “Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?”, ha commentato, prima di spiegare più nel dettaglio il calvario che sta vivendo da qualche mese, dopo la scoperta del grave problema di salute che l’ha colpita. “A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione”, ha dichiarato al talk show di Canale 5.

SERENA GRANDI E IL SUO DRAMMA

C’è spazio anche per parlare della sua grandiosa carriera ed anche di quello che lei ha provato anche di fronte alla definizione di “sex symbol del cinema italiano”. Serena Grandi, attrice da Oscar con la pellicola “La Grande Bellezza”, ha così commentato: “Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto il successo al cinema per questo seno prorompente e oggi mi ha tradito”. Il riferimento è ancora una volta al tumore scoperto nei mesi scorsi ma che la stessa Serena – come confidato alla Toffanin – crede di aver avuto già prima del suo ingresso nel reality show che l’ha vista protagonista: “Sono convinta che quando sono entrata al Grande Fratello Vip già cominciavo a stare male, non ero io e mi dicevo ‘sarò invecchiata’”. Durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, l’attrice sentiva di non essere nel pieno della sua forma fisica: “La stanchezza che sentivo e che non riuscivo a capire perché avessi era già dovuta a questo carcinoma”, racconta oggi.

ED ORA SOGNA L’AMORE…

La forza, certamente, non ha mai abbandonato Serena Grandi, neppure quando ha scoperto di dover combattere una nuova battaglia che continua però a spaventarla moltissimo. Nonostante tutto, è più che mai pronta ad andare avanti e a non abbattersi: “Oggi voglio riprendere la mia vita, tornare a lavorare”, ha confidato ai microfoni di Verissimo. Anche per via del male che l’ha colpita, spesso si ritrova a vivere momenti di grande sconforto: “piango molto, ma poi, immediatamente reagisco con la voglia di fare una passeggiata o di leggere un libro”, ha però aggiunto. Eppure Serena non ha negato i timori in merito a ciò che la attende: “Mi fa un po’ paura il futuro. Vorrei cambiare vita, aria, magari trovare un altro amore”, ha confidato alla conduttrice del programma di Canale 5. Un nuovo amore, dopo la brutta esperienza avuta con l’ex compagno che la stessa attrice ha denunciato pubblicamente dopo essere stata letteralmente perseguitata da lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA