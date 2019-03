TECLA INSOLIA/ Video, musica, niente Instagram: il silenzio pagherà? (Sanremo Young)

Tecla Insolia è una dei concorrenti rimasti in gara a Sanremo Young. La ragazza, che ha chiuso la scorsa puntata arrivando seconda in classifica, si prepara ad affrontare la semifinale del programma, in onda venerdì 8 marzo su Rai Uno. La medaglia d’argento le è stata concessa dopo un’esibizione con Noemi nel brano della cantante L’amore si odia. Il duetto convince quasi tutti i membri dell’Academy, soprattutto Angelo Baiguini, Rita Pavone e Giovanni Vernia, che le assegnano un 10. Anche Baby K gradisce e le dà 9. Shel Shapiro & Maurizio Vandelli, invece, assegnano un 8, mentre Belen Rodriguez e Rocco Hunt si fermano sul 7. La media di Tecla sarebbe perfetta, se non fosse per il 6 di Enrico Ruggeri e per il 5 di Amanda Lear. Quest’ultimo voto, in particolare, stona con tutte le altre valutazioni, la cui somma, in un primo momento, porta Tecla in terza posizione. Sarà il televoto a premiare la giovane ragazza e a portarla più in alto, allontanandosi dalla zona rossa a rischio eliminazione.

Amanda Lear ed Enrico Ruggeri contro Tecla Insolia

A esibizione terminata Antonella Clerici chiede un commento ad Amanda Lear, che la settimana precedente aveva dato a Tecla Insolia un 3. “Io trovo che Tecla abbia una voce bellissima e canti benissimo. Il problema è che Noemi ha tanta personalità ed è tanto brava che se la mangia un po’. Si vede che Noemi ha più presenza”, dice la Lear. “Ha 14 anni, dai. È piccina”, replica la cantante dai capelli rosso fuoco. “Forse è un po’ difficile l’abbinamento. Però Tecla è brava”, conclude. Una volta visti i voti, la conduttrice, che non fa una piega sul 5 di Amanda Lear, ormai abituata a dispensare valutazioni così basse, rimane molto stupita dal 6 di Enrico Ruggeri. “Te lo spiego”, risponde il cantante. “È il peso di Noemi. Quando ascolto la radio io le cantanti di oggi le confondo tutte. Noemi è una delle poche che non confondo. Quindi mi rendo conto che tu avevi il problema di scontrarti e di confrontarti. Lo hai affrontato, con grande virulenza, cambiando le note della canzone, che è una cosa che a me provoca sempre un dolore.” “Però gliel’ho consigliato io”, interviene Noemi, convinta che a volte un po’ di libertà sia concessa.

Tecla Insolia, un profilo Instagram silenzioso

Rispetto all’ultima puntata il profilo Instagram di Tecla Insolia risulta “addormentato”. La ragazza, infatti, non ha condiviso nulla, andando in controtendenza con quanto fatto dai suoi amici concorrenti di Sanremo Young e anche con quanto fatto con la sua esibizione insieme a Ron. In quell’occasione, infatti, Tecla aveva voluto condividere il video che riproponeva il duetto da cui era stata così tanto emozionata. Il post ha sfiorato i 1.500 like e ha raggiunto i 75 commenti da parte dei follower. La pubblicazione del video risale al 23 febbraio. Dopo quella data Tecla si è chiusa nel silenzio, forse preferendo concentrarsi sul suo percorso piuttosto che facendosi notare su Instagram. La decisione, però, potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Se dedicarsi esclusivamente alla musica potrebbe farle ottenere un ottimo giudizio dall’Academy, il fatto di essere poco presente sui social potrebbe comportare un calo di follower (attualmente sono 12.600) e una conseguente riduzione di pubblico disposta a televotare per lei. Chissà su cosa punterà la giovane Tecla.





