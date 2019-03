Uomini e Donne/ Andrea Zelletta e Natalia: colpo di fulmine o bluff? (Trono Classico)

Per molti telespettatori di Uomini e Donne, Andrea Zelletta ha già la sua scelta. Il nuovo tronista si è molto sbilanciato nei confronti di Natalia Paragoni, cosa che oggi porta tanti a credere che questa sia la chiara prova della netta preferenza di Andrea nei suoi confronti. E le ultime anticipazioni non fanno che confermare tutto questo. Andrea ha voluto portare Natalia proprio alla villa dove è andato a prenderla quando era con Ivan Gonzalez per dare il via al loro nuovo inizio. D’altronde, l’attrazione tra i due è più che evidente e Natalia sembra corrispondere a molte delle qualità che Andrea ha ammesso di volere nella donna che sarà un giorno al suo fianco. “Voglio emozioni forti, qualcosa che ti faccia uscire dai binari e ti scombussoli la vita.” ha raccontato il tronista alle pagine del Magazine di Uomini e Donne.

ANDREA E NATALIA: COLPO DI FULMINE O FUOCO DI PAGLIA?

Andrea Zelletta ha chiaramente ammesso che la donna che un giorno vorrà al suo fianco deve rispettare dei canoni ben precisi: “L’impatto fisico è importante, ma oggi dentro di me fanno la differenza i piccoli gesti, una dimostrazione, oppure quei grandi colpi di scena che fanno esplodere qualcosa di straordinario. – ha raccontato il tronista, per poi aggiungere – Ormai la bellezza mi colpisce più immaginandola sotto un profilo lavorativo che per altro. Non voglio ragazze standard, ma una vera donna.” Ma Natalia rispecchia realmente tutti i canoni richiesti da Andrea? Di certo tutto potrebbe cambiare così come è capitato per Lorenzo Riccardi che, dopo il colpo di fulmine con Giulia, ha invece scelto Claudia.

