Uomini e Donne / Gemma e Rocco, storia chiusa per sempre? Le novità (Trono Over)

Chi sperava nel lieto fine tra Gemma Galgani e Rocco Fredella sarà ancora una volta deluso perché le novità che arrivano dall’ultima registrazione del trono Over di Uomini e Donne per i due non sono affatto positive. Come svelato nel corso dell’ultima puntata andata in onda, Rocco ha chiesto a Gemma di trascorrere un giorno e una notte con lui nel Castello che abbiamo già visto nel corso delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Lei ha accettato ma la decisione di Gemma era, appunto, nel scegliere di trascorrere o no la notte con Rocco. E qual è stata la sua scelta? Come svelano le anticipazioni de ilvicolodellenews, la dama ha detto a Rocco di no. Le motivazioni di questo no sono molteplici. Gemma, infatti, “è venuta a sapere che si è appoggiato e fatto ‘foraggiare’ da una manager, che guarda caso era la stessa che aveva organizzato le serate a Giorgio e Marco in passato.” si legge.

ROCCO E GEMMA, STORIA CHIUSA PER SEMPRE?

Ciò che avrebbe portato Gemma Galgani a dire no a Rocco Fredella nel Castello è però anche l’aver scoperto che durante la giornata era presente una radio che registrava e che avrebbe successivamente mandato in onda le news rispetto a quanto sarebbe accaduto tra loro due. Una cosa che ha molto infastidito Gemma che in studio si è lasciata andare alle lacrime. È seguito a Uomini e Donne un forte scontro tra Gemma e Rocco, soprattutto dopo che la Galgani ha scoperto che il cavaliere, subito dopo il no di lei al castello, ha lasciato il suo numero ad altre tre dame, con le quali però decide di chiudere. Che sia quindi questo l’ultimo capitolo della loro storia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA