Walter Nudo a Vieni da me/ “Sono caduto, ma mi sono rialzato. L’amore? Sono single”

Dal Grande Fratello Vip a Vieni da me. Water Nudo si racconta ai microfoni di Caterina Balivo nell’ultima puntata settimanale della trasmissione di Raiuno. Il vincitore dell’ultima edizione del reality show comincia il suo racconto dal passaporto calabro-canadese. “Sono orgoglioso di avere origini calabresi, ma sono nato in Canada perchè i miei genitori erano emigrati. Sono tornato in Italia quando avevo otto anni e non è stato semplice ambientarmi perchè non parlavo neanche la lingua. Io sapevo solo l’inglese e il calabrese” – ricorda Walter Nudo – “in Italia mi prendevano in giro perchè non parlavo italiano ed era grassottello. Poi dieci anni fa ho scoperto di essere dislessico, ma quando ero bambino non lo sapevo e quindi passando da una lingua all’altra non riuscivo a scrivere, a leggere e quindi pensavo di essere stupido. Ppi ho cominciato a fare sport che mi ha salvato“, aggiunge ancora Nudo.

WALTER NUDO: “IL MIO SOGNO AMERICANO”

Da grassottello, Walter Nudo, grazie allo sport, si trasforma e ottiene la sua rivincita. Da ragazzo, così, torna in America per inseguire il sogno di fare l’attore, ma si ritrova a fare i lavori più umili. “Lavoravo con il letame in questi grandi giardini di giorno e la sera lavoravo come pizzaiolo”, racconta Walter Nudo. Ad un certo punto, per guadagnare di più, Nudo comincia a sfruttare il proprio fisico lavorando come spogliarellista. In Italia, tra le persone a cui Nudo è particolarmente grato c’è Maurizio Costanzo: “Mi ha dato la possibilità di farmi conoscere dal pubblico italiano in un periodo difficile e quindi ogni volta che andavo da Costanzo cercavo di essere me stesso il più possibile”, ricorda oggi. Walter diventa così un attore lavorando in serie importanti come Incantesimo e Carabinieri. Sul set della soap opera incontra e s’innamora della collega Samuela Sardo: “Con Samuela ho avuto una storia sia sul set di Incantesimo che fuori. Era un bel periodo”, aggiunge.

WALTER NUDO: “QUESTO E’ UN GIOCO, LA VITA E’ UN’ALTRA COSA

Walter Nudo ha partecipato vincendo sia all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello vip. Caterina Balivo chiede perchè sia così amato dal pubblico. “Hanno votato quello che è uscito da me cioè l’educazione e il rispetto. Credo che in me vedano una persona normale che è caduto e si è rialzato più tanto. Io devo tanto a mio padre perchè quando ero piccolo mi faceva lavorare con lui nel bar e mi ha fatto capire che cos’è davvero la vita perchè questo è un gioco, ma nella vita, quando cadi devi rialzarti e credo che questa cosa in me si veda“, spiega Walter che, poi, con delle scarpette di danza classica, tira fuori l’orgoglio di papà – “Elvis e Martin sono due ballerini di danza classica e sono i pezzi del mio cuore. Elvis era in Russia fino a poco tempo fa e ora si è trasferito a Monaco dove già viveva Martin e ora ballano nella stessa compagnia”, dice con orgoglio papà Walter. Caterina Balivo, poi, affronta il capitolo amore dopo il gossip delle ultime settimane e per la gioia di tutte le fan, Walter Nudo annuncia di essere single.



