Alessandro Casillo/ Video, lacrime in sala prove: “Mi sento solo!” (Amici 2019)

Alessandro Casillo è nuovamente in crisi ad Amici 2019. Il discorso che gli hanno fatto Rudy Zerbi e Alex Britti non deve essere arrivato dritto al cuore del cantante visto che, in barba alle loro parole, continua a piangere e sentirsi vittima di questo sistema e da questi professori. Anche lui è uno dei ragazzi ancora in bilico e che, molto probabilmente, non accederà al serale se le cose continueranno in questo modo, e questo peggiora le cose. Anche dopo il pomeridiano dello scorso sabato le cose non sono migliorate per lui e oggi pomeriggio non sembra che le cose siano destinate a cambiare. Zerbi è convinto che Alessandro non abbia molto carattere e che questo si veda anche nel suo modo di cantare e in quello di scrivere e questo glielo ha detto ormai settimane fa e continua a ribadirlo evidenziando anche una certa caduta di “stile” soprattutto dal periodo post vacanze in poi.

ALESSANDRO CONTRO FEDERICA

Tutto questo ha spinto Alessandro a non schierare il suo nuovo singolo ad Amici 2019 attirando così le critiche dei colleghi allievi e, in particolare, della cantante Federica Marinari convinta che avrebbe dovuto fare il contrario per dimostrare di avere carattere. Questo ha mandato in crisi Alessandro Casillo che si è nuovamente ridotto in lacrime spiegando le sue motivazioni e la paura a fare quello che sente e che vuole proprio per via delle critiche che non riesce a scrollarsi di dosso: “È facile parlare quando sei dall’altra parte. Quando canto una canzone scritta da me e un professore mi dà un ‘4’, è logico che non la riproponga. Non mi dire che al posto mio avresti riproposto nuovamente quel pezzo! Non andresti mai a schiantarti contro un muro“. Dall’altro lato Federica si è detta convinta che Rudy, in realtà, stia provocando Alessandro e che avrebbe voluto vedere una reazione che non c’è stata: “In quel caso hai dimostrato che sei senza carattere. Lui ti ha voluto spronare”.

LE LACRIME IN SALA PROVE

In settimana, Alessandro Casillo ha preparato a lezione il brano “Goodbye My Lover“. I professori di canto gli ricordano che non va bene staccare lo sguardo continuamente dal pubblico tenendo chiusi gli occhi di continuo, anzi, va usato a dovere proprio come collegamento con il fisico e con la voce. Alla fine della performance Alessandro si scioglie nuovamente in lacrime contento di quello che ha fatto ma anche emozionato per il brano in sè. Tornato in sala relax è Jefeo che si accorge che il compagno è un po’ scosso e alla fine il cantante rivela le emozioni che ha provato ripetendo a gran voce “sono vuoto” e mentre lo facevo mi guardavo allo specchio “e in quel momento l’ho associato ad una parola solo e come se in un film avessi visto la mia famiglia e i miei amici pronti a dirmi che mi sono accanto e sono scoppiato. Non si è mai soli, quelli che siamo fortunati e abbiamo una famiglia, non siamo mai soli”. Ecco il video del momento della confidenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA