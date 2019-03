Alessio Boni/ Dolcino de “Il nome della rosa” racconta i suoi progetti (Verissimo)

Alessio Boni sarà ospite di Verissimo oggi, 9 marzo 2019. L’attore racconterà ovviamente il suo nuovo ruolo ne Il nome della rosa, ma anche il clamoroso successo de La compagnia del cigno. Nella serie diretta da Ivan Cotroneo l’attore ha interpretato il ruolo di Luca Marioni anche noto come “Il Bastardo”. Un maestro del conservatorio molto rigido che mette in difficoltà i giovani musicisti. L’attore classe 1966 di Sarnico è molto amato dal pubblico anche se non sempre è riuscito a ritagliarsi ruoli da protagonista. Spesso impiegato come spalla ha dimostrato di avere personalità e grande voglia di mettersi in gioco. Attore ormai navigato ha fatto successo grazie al suo lavoro in diverse serie televisive. Racconterà anche quali sono i suoi progetti futuri? Staremo a vedere oggi nel salotto di Canale 5 interrogato da Silvia Toffanin.

Alessio Boni, Verissimo: Dolcino de Il nome della rosa

Alessio Boni, ospite oggi a Verissimo, ha interpretato il ruolo di Dolcino ne Il nome della rosa. Non un ruolo da protagonista, ma comunque interessante della riproposizione in televisione del famoso romanzo di Umberto Eco, già film nel 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud. La serie ha visto la luce con la prima puntata il 4 marzo scorso e tornerà in onda domani sera su Rai Uno. Scritta da Andrea Porporati, Nigel Williams e Giacomo Battiato, e diretta da quest’ultimo, ha già raggiunto un record e cioè di essere la seconda serie italiana più venduta al mondo dopo Gomorra. Il nome della rosa infatti è stato venduto in ben 132 paesi e sarà trasmessa come evento dell’anno in diversi di questi. Durerà quattro puntate, ma già dopo la prima ha preso i complimenti sia della critica che del pubblico. Stessa cosa di Alessio Boni che è piaciuto ai telespettatori di Rai Uno.

I suoi progetti futuri

Dopo La Compagnia del Cigno e Il nome della rosa cosa farà Alessio Boni, oggi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo? L’attore nel 2018 è stato anche al cinema con il thriller di Manfredi Lucibello “Tutte le mie notti”, recitando al fianco di Barbora Bubolova. Continua il suo impegno a teatro dove è regista e inteprete del Don Chisciotte in un nuovo adattamento del romanzo di Cervantes. Il 7 marzo scorso Alessio Boni è stato protagonista al Teatro Salieri di Legnago con un successo clamoroso che ha portato al soldout. Lo spettacolo è stato realizzato dalla compagnia Nuovo Teatro in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana. Sul palco abbiamo visto anche l’attrice turca Serra Yilmaz, nota per i tanti ruoli interpretati nei film di Ferzan Ozpetek.



