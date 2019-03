Amici 2019, Ed.18/ Anticipazioni: un altro ballerino e un cantante al serale!

Torna l’appuntamento con lo speciale di Amici 18 che anche oggi sarà ricco di sorprese per il pubblico di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene e i conseguenti esami per il serale sono stati registrati ieri, ecco perché siamo in grado di darvi le prime anticipazioni su quanto andrà in onda oggi, a partire dalle 14.10 su Canale 5. Come svela ilvicolodellenews, si iniza subito con Sparta contro Atene con una serie di sfide che vedranno trionfare la squadra capitanata da Giordana Angi. C’è un allievo che è riuscito a conquistare la media del nove grazie al punto bonus ottenuto dalla squadra: si tratta di Mowgly che, nonostante il voto basso della maestra Celentano, riesce a raggiungere la soglia per presentarsi davanti alla commissione.

MAMELI CONQUISTA IL SERALE!

Tre prove anche per Mowgly che, dopo tante liti e prove, riesce a conquistare la maglia verde e, quindi, un posto al serale. Si prosegue, quindi, con la seconda sfida tra Sparta e Atene. Stavolta è la squadra capitanata da Tish a conquistare la vittoria e, grazie ad una serie di ottime performance, è Mameli ad avere la media del nove. Anche per lui tre esibizione di fronte a tre giudici esterni secondo i quali è meritevole di conquistare la maglia verde. Quindi anche Mameli è al serale. Il numero dei ragazzi al serale, quindi, sale a 9. Per quanto riguarda la sfida inediti è stata vinta per due punti contro uno da Alberto. Nulla ancora, invece, sui nomi dei nuovi direttori artistici che quasi sicuramente saranno svelati sabato prossimo.

