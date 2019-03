ANDREA E VERONICA, C’È POSTA PER TE/ Lui l’ha tradita più volte, lei chiude la busta

Veronica arriva in studio, si apre la busta e scorrono foto di lei e Andrea insieme in vari momenti della loro storia. Veronica segue il tutto in lacrime. Andrea cerca il perdono dopo tanti tradimenti e le un’altra possibilità. Intanto la De Filippi spiega a Veronica quello che gli ha detto Andrea per capire se è stata detta tutta la verità. Veronica spiega che in realtà Andrea è da otto mesi a Napoli perchè l’ultima ragazza di cui si è innamorato, dopo aver saputo della moglie e dei figli, ha mollato la presa. Inoltre Andrea dice di andare ad Udine e invece va a Genova per rivedere l’ultima ragazza. Veronica è quindi portata a pensare che la ragazza non abbia più interesse per lui dopo le tante bugie. Attualmente è fermo da otto mesi a casa, per provare a riconquistarla. Veronica non nega che tra i due c’è un legame forte ma l’amore è ben altro. Il suo desiderio più grande, ad oggi, è quello di farsi un’altra vita e andare avanti con i suoi figli. È per questo che Veronica decide di chiudere la busta, ormai non ci crede più a questa storia. (Agg. di Anna Montesano)

ANDREA CHIEDE SCUSA A VERONICA PER I SUOI TRADIMENTI

La terza storia a C’è Posta per te è quella di un matrimonio che sta per finire. I protagonisti sono Andrea, che chiama per la moglie Veronica. Andrea ha tradito ripetutamente la moglie, avendo due figli, la speranza è che la moglie possa cambiare idea e annullare la richiesta di separazione. Tra i due ci sono ancora rapporti intimi ma, a detta della moglie, è solo attrazione fisica. Fino al 2016 andava tutto bene, poi Andrea da Napoli va a Genova per lavoro. Da qui inizia ad uscire con gli amici e alle ragazze che conosce in queste uscire dice di non essere sposato. Inizia la relazione con una ragazza di ventuno anni per alcuni mesi in parallelo a quella con sua moglie. La ragazza, attraverso i social, scopre la verità e racconta tutto alla moglie. Lui lascia Genova e torna a Napoli dove riesce a farsi perdonare.

I RIPETUTI TRADIMENTI DI ANDREA VERRANNO PERDONATI?

Un anno dopo, Andrea torna a Genova e prova a conquistare l’impiegata di un negozio. La moglie segue attentamente sui social i movimenti del marito e scopre il mi piace della ragazza in questione. Veronica si allea allora con questa ragazza e gli fanno un tranello. Andrea ci casca, accettando un incontro con la ragazza e viene quindi beccato. Andrea ritorna a Napoli dove riesce a rifarsi perdonare ancora una volta nel marzo del 2018. Ad aprile dello stesso anno conosce una donna nel treno dove mette in mostra la stessa scena. La donna di 39 anni mette su Instagram la foto con lui dopo due mesi che si frequentavano. La moglie lo rilascia, e Andrea torna per l’ennesima volta a Napoli dopo aver lasciato il lavoro. Sono otto mesi che ora cerca di recuperare il matrimonio.



