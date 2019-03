Beautiful, Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma/ Steffy lascia la soap

Jacqueline Macinnes Wood, l’attrice che, dal 2008, interpreta Steffy Forrester, la figlia di Ridge e Taylor, è diventata mamma per la prima volta. Incinta della sua bambina nella famosa soap opera americana dove aspetta la figlia del suo amore con Liam Spencer, l’attrice ha dato alla luce davvero il suo primo figlio. Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma lo scorso 4 marzo del piccolo Rise, frutto del suo amore con il marito Elan Ruspoli, manager di origini italiane. Il bambino è nato pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio. L’attrice americana e il marito hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso agosto in Sardegna. Dopo pochi mesi essere diventati marito e moglie hanno allargato la famiglia con l’arrivo del loro bambino Rise.

Jacqueline Macinnes Wood mamma: Steffy Forrester lascia Beautiful

Con la nascita di Rise, Jacqueline Macinnes Wood lascia Beautiful. L’addio di Steffy Forrester, però, è solo temporaneo. L’attrice, infatti, si godrà i primi mesi di maternità prima di tornare ad interpretare il personaggio che le ha regalato popolarità e successo in tutto il mondo. Per permettere all’attrice di vivere totalmente i primi mesi di Rise, gli autori di Beautiful hanno deciso di mandare per un perioso il personaggio di Steffy a Parigi. La partenza della figlia di Ridge arriverà dopo la morte dela figlia di Hope e Liam che, senza la presenza di Steffy, cercheranno di salvare il loro matrimonio. Nel frattempo, a People, l’attrice ha dichiarato: “Abbiamo scelto il nome Rise, che in inglese vuol dire crescita, perché per noi questo bambino rappresenta una forza nuova, un cambiamento positivo verso un mondo migliore”.

