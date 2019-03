Brando Bertrand/ Dallo spot Idealista al cuore della Littizzetto? (C’è Posta per te)

Puntata imperdibile quella di C’è Posta per te che andrà in onda questa sera e non solo per le storie che Maria De Filippi è pronta a raccontare al pubblico di Canale 5. Luciana Littizzetto cerca marito e ha chiesto aiuto alla De Filippi per trovarli. Per lei sono stati convocati in studio alcuni volti noti come Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi ma anche un volto che forse non tutti conoscono. Lui è Brando Bertrand che forse in molti riconoscono soprattutto senza vestiti. Sì, perché Brando è diventato famoso in quanto protagonista dello spot Idealista, in cui si vede un ragazzo – Brando per l’appunto – visitare un appartamento e sentirsi subito a casa tanto da spogliarsi completamente nudo e farsi una doccia.

L’OSPITATA A POMERIGGIO 5 E LA NOTORIETÀ

Ma è proprio l’immagine del modello che spunta nudo, di spalle, nello spot ad essere rimasto impresso nella mente di molti, donandogli un’inaspettata notorietà. Sono in molti, infatti, ad essersi chiesti chi fosse quel bel ragazzo protagonista dello spot. Domanda che, rimbombando, ha portato il profilo Instagram di Brando Bertrand ad iniziare a crescere. In poco tempo, il modello è stato assediato dalle ragazze che hanno riempito il suo profilo di complimenti. La notorietà di Brando è cresciuta ulteriormente quando, solo poche settimane fa, Barbara d’Urso lo ha ospitato nel salotto di Pomeriggio 5 dove il modello ha avuto modo anche di farsi conoscere ancora di più dal pubblico a casa, spiegando come sia nato lo spot Idealista e quali conseguenze abbia avuto per lui.

“LO SPOT? È STATO UN INPUT IMPORTANTE”

“Penso che sia stato un input molto importante per la mia carriera – ha dichiarato Brando Bertrand in un’intervista rilasciata proprio al portale dell’azienda attiva nel settore immobiliare, per poi aggiungere – il mio profilo social ne ha giovato alla grande e si è addirittura creato un fan club su Instagram dedicato al ‘ragazzo figo di idealista. Molti miei amici mi chiamano ‘succhino’ ormai”.





