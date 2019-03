C’è posta per te 2019/ Storie in diretta 9 Marzo: Garko, Littizzetto, Monte e Gianluca Vacchi

Sabato 9 marzo, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con C’è posta per te. La nuova puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi sarà ricca di ospiti che regaleranno un momento spensierato e divertente al pubblico. Come ogni settimana, infatti, anche questa sera, non mancheranno i personaggi famosi. Contrariamente a quanto accade di solito, però, questa sera, i vip non saranno i regali dei protagonisti delle storie ma daranno destinatari della posta. Non mancheranno, poi, e storie delle persone normali che cercheranno di ritrovare delle persone care che non vedono da anni, di salvare una storia d’amore in crisi o di recuperare un rapporto familiare già rotto o compromesso. Toccherà a Maria De Filippi fare da paciere tra le parti cercando di placare anche gli animi più accesi.

C’è posta per te: gli ospiti de 9 marzo

Quali saranno gli ospiti della nuova puntata di C’è posta per te? Nello studio della trasmissione del sabato sera si canale 5 arriverà una grande amica di Maria De Filippi ovvero Luciana Littizzetto che, se negli anni precedenti, ha inviato la posta alle donne più ammirate del piccolo schermo come Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, stavolta ha deciso di mandare a chiamare degli uomini, amati dal pubblico in modo diverso. A ricevere l’invito di Maria De Filippi, su richiesta della Littizzetto, saranno l’imprenditore Gianluca Vacchi, l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi modello e influencer sui social, Francesco Monte e Brando Bertrand, protagonista senza vestiti dello spot di un noto portale di affitti. Destinatario della posta inviata da Luciana Littizzetto, infine, sarà anche uno degli uomini più amati dalle donne nonché uno degli attori più affascinanti e apprezzati ovvero Gabriel Garko.

Le storie

Quali saranno, invece, le storie della nuova puntata di C’è posta per te? Anche questa sera ci saranno genitori che cercheranno di recuperare il rapporto con i figli, ma non mancheranno storie d’amore interrotte. Nella scorsa puntata, tra le storie che hanno maggiormente colpito il pubblico sono state quella di Gemma e Salvatore. Gemma, una giovane mamma, ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e della sua redazione per trovare il padre che l’ha abbandonata 33 anni fa, ma lui, dopo aver negato l’autorizzazione a mandare in onda il filmato di consegna della posta, non si è presentato in studio. Salvatore, invece, padre di quattro figli, ha cercato di recuperare il rapporto con la figlia Roberta che, dopo una lunga mediazione di Maria De Filippi, accetta di aprire la busta per provare a ricostruire un rapporto con lui.



