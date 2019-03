CLAUDIA TOSONI, FIDANZATA DI GIORGIO PASOTTI/ Da un anno inseparabili: ecco chi è

Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti da un anno a questa parte fanno coppia fissa. L’attore, tra i protagonisti della nuova serie televisiva “Il silenzio dell’acqua“, si è raccontato in occasione della puntata di Verissimo di sabato 9 marzo 2019 raccontato la sua vita professionale e privata. L’attore ha parlato della ex moglie Nicoletta Romanoff, ma anche della nuova compagna da cui è legato sentimentalmente da circa un anno. I due sono inseparabili come testimoniano le varie foto pubblicate sui magazine di gossip. Che si tratta di una spiaggia a Formentera oppure di un pranzo nel pieno centro di Roma, Giorgio e Claudia si amano alla follia. A pizzicarli in atteggiamenti super intimi e complici è stato alcune settimane fa il settimanale Nuovo, che ha paparazzato i due piccioncini ad un tavolo di un bar di Roma intenti a consumare un fugare pranzo. Naturalmente tra un boccone e l’altro, i due si sono scambiati delle coccole senza mai staccarsi gli occhi di dosso.

Chi è Claudia Tosoni

Claudia Tosoni è una ex concorrente del concorso di bellezza di Miss Italia dove ha partecipato con la fascia di Miss Sorriso Lazio nel 2012. La modella è anche un’attrice e galeotto è stato proprio uno spettacolo che ha permesso ai due di conoscersi. Si tratta di “Una notte di mezza estate” dove entrambi hanno recitato; una partecipazione che ha cambiato le loro vite. Da allora, infatti, i due sono letteralmente inseparabili. Tra i due ci sono ben 19 anni di differenza di età, ma questo non è affatto un problema come testimoniano le immagini pubblicate sui magazine di gossip. Claudia e Giorgio Pasotti sono una coppia affiatata e molto unita. In futuro chissà che l’attore non possa decidere di allargare la famiglia, anche se Pasotti ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin ha dichiarato: “Oggi ho una nuova compagna. Vorrei avere altri bambini, ma quando hai già alle spalle una storia con figli hai un po’ di timore in più. Vorresti far crescere un figlio in una famiglia che resista”.

