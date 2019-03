Daniele cerca suo padre Pietro a C’è Posta per te/ 28 anni senza lui: “Finisce qui”

Dopo una parentesi molto divertente con Luciana Littizzetto, a C’è Posta per te si parla della storia di Daniele. Il ragazzo scrive a C’è Posta per te per conoscere suo padre Pietro che lo ha abbandonato quando aveva solo 16 mesi. Tiene a precisare di non venire per chiedergli soldi o ospitalità ma solo per capire come abbia fatto a cancellarlo dalla sua vita così, senza mai cercarlo o preoccuparsi di come stava o sapere com’è diventato in questi anni. Lui non sa nulla del figlio, né di come ha vissuto in tutto questo tempo. Daniele ha 24 anni quando va a sciare e cade, viene ricoverato e il medico gli dice che forse ha un’aneurisma ma si scoprirà poi che erano solo 2 costole rotte. È lì che ha pensato a suo padre che neppure sapeva che stava rischiando di morire.

PIETRO RIFIUTA SUO FIGLIO DANIELE

Di fronte a suo padre, Daniele a C’è Posta per te esordisce: “Salve signor Pietro, immagino lei non ricordi chi sono. Nel 1990 al signore che si chiama Pietro nasce un figlio che viene abbandonato al suo destino e quel figlio sono io. Non ti chiedo di cominciare oggi a fare il padre anche perché per 28 anni sono stato il padre di me stesso. Ma sono qui per capire il perché tu non mi abbia mai cercato”. Di fronte a queste parole, Pietro vuole subito chiudere la busta. “Mi sono sentito subito attaccato e non va bene” ammette. L’uomo svela di avere oggi un’altra famiglia e di essere stato allontanato da altri “Non voglio fare più male” ammette. Maria cerca di appianare la situazione, cercando di fargli capire il dolore provato da suo figlio in questi anni. “Non credo di aver fatto male ad andare via. Io ora ho due maschi e due femmine e non mi piace come sta parlando.” La De Filippi torna a mediare tra i due ma la loro storia a C’è Posta per te non si conclude come Daniele avrebbe voluto: di fronte alle parole del padre – “Ho cancellato tutto” è lui a voler chiudere la busta.

