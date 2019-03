Debora Villa/ Video: “Racconterò una verità inedita” (Verissimo)

Debora Villa l’attrice, Debora Villa la comica, ma anche la donna, questa è quella che oggi andrà in scena a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti annunciati per la puntata di oggi c’è anche lo storico volto di Zelig e indimenticabile protagonista di Camerà Cafè. Proprio sul set della famosa comedy italiana, la Villa ha stretto un rapporto intenso e significativo con l’amico Alessandro Sampaoli, lo stesso con il quale ormai anni fa, ha partecipato a Pechino Express vincendo l’edizione. Ma non è Alessandro l’uomo più importante della sua vita o, almeno non solo, visto che alle spalle l’attrice ha un matrimonio con Mirko Donno, padre di sua figlia, e, a quanto pare l’uomo da cui si è poi separata. Della sua vita privata si conosce davvero poco e quando lei, nel promo di Verissimo che potete vedere qui, annuncia che “racconterà cose inedite e verità che nessuno conosce”, in molti pensano che siano proprio l’amore la sua spina nel fianco.

GLI UOMINI DELLA SUA VITA E LA SUA CARRIERA

Un altro uomo importante nella sua vita e nella sua carriera è stato sicuramente Diego Abatantuono. Proprio nel corso della sua lunga e prolifica carriera, tra cinema, tv e teatro, l’attrice ha avuto modo di conoscere e legare con l’attore e sceneggiatore Diego Abatantuono. Lei stessa, parlando di lui ad un’ospitata su Rai1 nel programma Vieni da Me di Caterina Balivo, ha raccontato di lui: “È un matto simpaticissimo e generosissimo. Le più matte risate me le sono fatte a casa sua, è un compagnone. A casa sua – ha una villa con questo tavolo di marmo pieno di piastrelline – lui guarda la tv dalla parte larga del tavolo e commenta la televisione: la gente con le lacrime!”. Ma nella sua affollata vita da attrice, Debora Villa ha avuto modo di mettere insieme anche una scuola di teatro in quel di Saranno dove è anche insegnante. Anche in radio si è data da fare visto che ha condotto diversi programmi radiofonici su Radio Italia Network, Radio Monte Carlo e Radio Popolare. Cos’altro ci racconterà oggi pomeriggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA