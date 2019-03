Diana Del Bufalo/ Da Amici al cinema con Ruffini (I soliti ignoti speciale Vip)

Diana Del Bufalo sarà tra le protagoniste dell’appuntamento del sabato sera con I soliti ignoti – Speciale Vip. In onda su Rai1 con Amadeus, ci sarà spazio anche per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi che adesso lavora a tempo pieno come attrice. 29 anni compiuti da poco e una carica energica fuori dal comune. Nel 2019 l’abbiamo già vista al cinema in tre pellicole differenti: “Attenti al gorilla” con Matano e la Capotondi, “L’agenzia dei bugiardi” con Morelli e (il suo) Ruffini e “10 giorni senza mamma” con De Luigi e la Lodovini. Intervistata dalla Gazzetta.it, ha raccontato di essere così sopra le righe perché in realtà si annoia molto: “Faccio una vita piuttosto pacata, non bevo alcol né caffè, non fumo, non mi piacciono le discoteche, sono una tipa tranquilla, anche se non si direbbe. Quindi va a finire che trasgredisco con il mio carattere, dicendo le parolacce, ridendo di tutto e restando me stessa anche quando forse non dovrei”. Diana si definisce molto solare ma anche lunare: “Ho i miei lunghi momenti di malinconia e riflessione, so di avere una vita meravigliosa, ma ho imparato a maneggiare il dolore”.

Diana Del Bufalo ospite de I soliti ignoti speciale Vip

Diana Del Bufalo, ospite del programma condotto da Amadeus, sarà in grado di coinvolgere ancora una volta il pubblico con la sua innata simpatia. Di recente, ha anche confidato di odiare lo sport: “Lo detesto, mi innervosisce, non fa per me… Ho una resistenza bassissima, poi svengo… Ci ho provato, ho anche tentato con un personal trainer, ma non mi andava. Ma adesso penso di aver trovato la mia strada…”, racconta alla Gazzetta confidando di essersi iscritta ad un corso di tip tap: “Lo faccio da un paio di mesi, è la mia dimensione, una cosa fichissima, anche se difficile, finisco ogni lezione sudatissima! Però sono parecchio portata, me l’ha detto anche l’insegnante eh… Una soddisfazione pazzesca. Io poi vorrei tanto fare presto un musical, quindi imparare a ballare può rivelarsi importante, no?”. Poi ha ricordato l’esordio ad Amici nel 2010. La mamma cantante (soprano) e la passione per la musica. Dopo il liceo si è trasferita a Londra per andare alla Royal Academy, visto che suonava pianoforte e chitarra. Ma fare amicizia era impossibile e soffriva da morire, quindi è tornata a Roma ed ha sostenuto il provino per Amici: “Mi presero per la mia verve, di certo non per la voce, anche se da allora sono migliorata molto”.

