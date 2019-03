Direttore artistici Amici 2019/ Chi sono? Loredana Bertè giudice ufficiale al serale

Il tormentone e la domanda che tutti si fanno in questi giorni è: chi saranno i direttori artistici di Amici 2019 e chi i giudici? La prima risposta ufficiale arriverà proprio durante la puntata di oggi del programma ma non riguarderà i nomi dei due (sembra che siano due uomini) capitani che guideranno la squadra blu e quella bianca al serale, ma solo i giudici. Nei giorni scorsi si è parlato di Loredana Bertè come uno dei giudici del serale di Amici 2019 e oggi arriverà finalmente la conferma ufficiale. La sua ritrovata energia e il suo nuovo equilibrio, nato in parte proprio nello studio del talent show e al fianco di Maria De Filippi, la porteranno ad un posto che sicuramente le compete ovvero quello di giudicare i ragazzi che si esibiranno sul palco durante la fase serale di Amici 2019 al via il 30 marzo.

CHI SONO I DIRETTORI ARTISTICI?

Rimane un grande dubbio sui direttori artistici, chi sono? Ancora oggi non possiamo dirlo con certezza anche se nelle scorse ore si è parlato di Ermal Meta e Fabrizio Moro come possibili protagonisti. Secondo le anticipazioni del vicolodellenews sembra che proprio nella puntata di oggi di Amici 2019, Maria De Filippi mostrerà un nuovo video dei due direttori artistici che, questa volta, mostrerà le loro mani. Sui social e sul profilo ufficiale Instagram del programma, si possono vedere già ben due video a loro dedicati e se in uno (che potete vedere cliccando qui) li si vede allontanare mostrando piedi e gambe, nell’altro possiamo vederli uno contro l’altro alle prese con un braccio di ferro senza precedenti. Gli indizi sono ancora pochi ma sembra ormai certo che questa volta saranno due uomini a sedere in studio alla guida delle squadre, saranno davvero Ermal Meta e Fabrizio Moro, o un cantante e un ballerino? Ecco l’ultimo video postato sul profilo ufficiale:





