Federico Milan/ Video,Veronica Peparini e Andreas Muller dalla sua parte (Amici 2019)

Tra i ballerini in bilico e a rischio c’è Federico Milan. Lui è sicuramente uno degli ultimi arrivati ad Amici 2019 ma questo non gli ha vietato di entrare subito nelle grazie di Veronica Peparini e degli insegnanti in generale che oggi pomeriggio, durante la nuova puntata del programma, decideranno il suo destino ad un passo dal serale al via il prossimo 30 marzo. Dalla sua parte nei giorni scorsi si è schierato anche quello che a tutti gli effetti possiamo definire il fidanzato della bella insegnante ed ex di Amici ovvero Andreas Muller. Il ballerino ha usato i social proprio per sbilanciarsi, come mai prima, nei confronti di Federico Milan al termine della sua strepitosa esibizione. In particolare, su Instagram, Andreas ha scritto: “Sono sempre stato abbastanza in silenzio, senza prendere troppe posizioni a favore degli allievi di quest’anno. Ma voglio dire solamente a Federico che hai spaccato!”.

LE PAROLE DI ANDREAS MULLER

Una dichiarazione importante da parte di Andreas Muller soprattutto in seguito a quello che è successo in settimana a Federico Milan visto che la stessa Veronica Peparini lo ha incontrato per parlare con lui e spronarlo a dare il massimo fino a ridurlo in lacrime. La maestra non ha dubbi: “La cosa importante è che tu venga fuori con una performance di altissimo livello e non basta che io ti cucia addosso una coreografia. Io vedo in te qualcosa che ti blocca e che ti frena e questo mi fa rabbia perché vorrei vedere il vero Federico, un po’ di voglia di prenderti quella maglia verde e il tuo posto al serale“. La puntata l’ha caricato molto ma Federico si è sentito un po’ messo da parte perché se non fosse stato per Giordana che l’ha menzionato, nessun altro lo ha fatto, sarei passato per “invisibile” in puntata e alla fine ha capito che è una gara e forse si è sentito un po’ solo per via degli altri e del comportamento che i compagni hanno nei suoi confronti ma è vero che è una gara e che quindi bisogna lottare per la propria vittoria.

LE LACRIME DI FEDERICO

Il serale di Amici 2019 è alle porte e la Peparini non ha dubbi: “Ci sto pure io, sono un ballerino con i fiocchi, mettila da parte la modestia e la bontà, fatti sentire”. La maestra è convinta che lui non debba chiedere il permesso a nessuno anche se è arrivato dopo gli altri e per questo deve battersi: “non fatti mettere i piedi in testa, lotta”. Il discorso così crudo e aperto non fa altro che spingere il ballerino ad una reazione e Federico si è sciolto in lacrime continuando a chiedere scusa alla Peparini che si fionda ad abbracciarlo trovando giusta la sua reazione vera e sincera e lui promette che ci metterà il massimo almeno per lei. Oggi pomeriggio scopriremo se lo sfogo e il discorso avranno i risultati sperati o meno, intanto, ecco qui il video del momento.



