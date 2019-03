Francesco Monte / Quant’è alto? La frecciatina della Littizzetto a C’è Posta per te

Luciana Littizzetto cerca l’amore a C’è Posta per te 2019 e Maria De Filippi chiama tra i candidati anche Francesco Monte. L’ex tronista ed ex isolano fa il suo ingresso subito dopo il primo candidato che è Gabriel Garko. Il bel Francesco Monte, alto 1,92 cm, fa il suo ingresso in abito gessato doppio petto e camicia bianca e viene accolto dal pubblico in visibilio. Lui è quasi imbarazzato, temendo chi possa attenderlo dall’altra parte della busta, ma la tensione si spegne in una risata quando scopre che, col velo da sposa, c’è Luciana Littizzetto. D’altronde la comica e conduttrice non la tocca piano, anzi, riporta subito alla mente di tutti la delicata vicenda che lo ha visto protagonista all’Isola dei Famosi 2019. Infatti lo guarda ed esordisce con: “Ciao Francesco ti presento Maria detta marijuana!” Risate in studio tra le quali anche quelle dello stesso Monte.

PIOGGIA DI STOCCATE PER FRANCESCO MONTE: SPUNTA ANCHE L’ARMADIO!

Ma non finiscono qui le frecciatine che Luciana Littizzetto lancia verso il suo possibile futuro marito. Anzi, a C’è Posta per te continua: “Lui è troppo bello per me – e riporta alla mente la sua storia d’amore precedente – lui è stato tre anni con Cecilia Rodriguez, con la Cechu, ha mangiato la zuppa di Chechu, io sono un semolino.” E tra le risate del pubblico continua: “Dai, le Rodriguez sono una compilation di te*te e cu*i pazzeschi. Dove vado io?” Francesco Monte accoglie tutto con simpatia e sorriso, anche quando Maria De Filippi gli chiede di chiudersi nell’armadio (come dimenticare quello di Cecilia e Ignazio?) assieme a Luciana Littizzetto.

