Gabriel Garko / È single dopo Adua Del Vesco? Ultimi gossip (C’è Posta per te)

Nella puntata di C’è posta per te in onda stasera alle ore 21:10 su Canale 5, tra i vari ospiti ci sarà l’attore Gabriel Garko. Altri protagonisti del penultimo appuntamento stagionale troveremo: l’ex tronista Francesco Monte, l’imprenditore Gianluca Vacchi e il modello Brando Bertrand e Luciana Littizzetto. Garko sarà protagonista insieme a Monte, Bertrand e Vacchi della gag preparata dalla Littizzetto che è in studio per cercare marito. Ci attende quindi una serata davvero divertente grazie alla verve della conduttrice e attrice comica. Ricordiamo, infine, che da pochi mesi è terminata la storia d’amore ventennale tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano. Una serata quindi divertente dove Garko sarà tra i quattro papabili per “affiancare” la Littizzetto. Il pubblico in studio e da casa attende con ansia la sua scelta.

LA STORIA D’AMORE CON ADUA DEL VESCO

Gabriel Garko negli ultimi anni è spesso finito al centro del gossip per la storia d’amore nata con Adua Del Vesco. L’attrice, molto più giovane di lui, è uscita allo scoperto come sua fidanzata solo dopo qualche tempo. Eppure i due hanno sempre preferito rimanere lontani dai riflettori e vivere questa storia d’amore in segreto. Storia durata qualche anno ma finita pochi mesi fa. Proprio nella recentissima intervista rilasciata a Verissimo, la Del Vesco ha parlato della loro storia, svelando: “La nostra storia è finita per vari motivi. Ci siamo resi conto che non era una relazione che poteva andare avanti anche per la differenza d’età. Però – prosegue Adua – nel mio percorso ho trovato altri che hanno capito in pieno quello che avevo dentro e quello che stavo passando e non mi hanno giudicata, nonostante fossi molto aggressiva e scontrosa. Hanno visto oltre, sono riusciti a leggere la mia anima”.

NOZZE SEGRETE PER GARKO? L’ULTIMO GOSSIP

Il settimanale Spy ha di recente sorpreso Gabriel Garko accanto a Gabriele Rossi, un compagno di lunga data. C’è stato un dettaglio davvero interessante con Gabriel che porta alla un anello che insospettisce. Restano logicamente i dubbi per un anello che può essere il il simbolo di un nuovo corso sentimentale o addirittura di nozze celebrate lontano dai riflettori. Grande mistero quindi sull’ipotesi di nozze fatte in grande segreto con l’attore che, a Domenica In, non aveva scartato l’ipotesi di essere sposato. I dubbi restano anche se, vista anche la relazione precedente con Del Vesco, vissuta lontano dalla luce dei riflettori, tutto può davvero essere successo. Sicuramente ci saranno novità nelle prossime settimane su una situazione che appassiona tantissimi fan dell’attore.



