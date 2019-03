Gianluca Vacchi/ Sarà il nuovo “fidanzato” di Luciana Littizzetto? (C’è Posta per te)

Nella puntata di C’è posta per te in onda stasera alle ore 21:10 su Canale 5, tra i vari ospiti ci sarà l’imprenditore Gianluca Vacchi. Il penultimo appuntamento stagionale della trasmissione vedrà ospiti anche: l’ex tronista Francesco Monte, l’attore Gabriel Garko, il modello Brando Bertrand e Luciana Littizzetto. L’imprenditore d’altronde è stato chiamato insieme a tutti questi belli dello spettacolo per essere presentato alla Littizzetto chiamata in studio per trovare marito. Indiscrezioni queste che ci anticipano un momento davvero divertente a C’è Posta per te, grazie alla comicità indiscussa della conduttrice e attrice. Non ci resta che scoprire se Vacchi sarà l’uomo scelto dalla Littizzetto per starle accanto e condividere con lei una vita immaginaria. Il pubblico in studio e da casa attende con grande curiosità l’evolversi della storia.

CHI È GIANLUCA VACCHI

Gianluca Vacchi, imprenditore di 51 anni nato a Bologna, è molto attivo sui social dove ha conquistato nel tempo una miriade di seguaci. L’account twitter ha 58000 follower mentre su Facebook è seguito da 1.748.200 persone. Sui social è solito condividere serate in console e balletti che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. La popolarità è inoltre cresciuta dopo aver frequentato vari personaggi famosi della tv e non. Il profilo dove però viene più seguito è quello di Instagram dove può vantare 11,9 milioni di follower. Nel suo portale ufficiale si presenta con le seguenti parole: “I suoi fan, da ogni parte del mondo, lo apprezzano per il suo approccio unicamente positivo alla vita e alla stravaganza. Il suo atteggiamento “sopra le righe” e “carpe diem” nei confronti della vita, gli hanno fatto guadagnare il soprannome di Mr. Enjoy”.

GLI AMORI DI GIANLUCA VACCHI

La prima storia ufficiale venuta a galla per Gianluca Vacchi è quella con la modella e imprenditrice Giorgia Gabriele. I due hanno fatto la loro conoscenza durante la settimana della moda di Milano dove è nata una grande affinità. Purtroppo la loro storia d’amore si è conclusa nel maggio 2017. Dopo la fine della relazione è iniziata quella con Ariadna Gutierrez, nata nel 1993 e Miss Colombia nel 2014. La loro storia è durata davvero pochissimo non lasciando grandi tracce. Successivamente a Miami ha conosciuto la modella venezuelana Sharon Fonseca, nata nel ‘94, e con lei lui Vacchi ha dichiarato di aver centrato il vero amore. La coppia all’inizio ha creato molte polemiche sopratutto per la differenza d’età e perché Sharon somiglia molto a Giorgia Gabriele. Vedremo quindi se davvero Sharon Fonseca è la giusta metà di Vacchi.



