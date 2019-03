Giorgio Pasotti a Verissimo/ “Nicoletta Romanoff? Rapporto costruttivo, ma oggi…”

Giorgio Pasotti si racconterà questo pomeriggio durante la nuova puntata di Verissimo. In onda con la conduttrice dello show, Silvia Toffanin, l’attore che ha debuttato proprio ieri con la fiction TV dal titolo “Il segreto dell’acqua” al fianco di Ambra Angiolini, parlerà senza filtri della sua vita. Si aprono le danze con i figli e la gioia di diventare pare che, per certi versi, cambia tutti gli ingranaggi della propria esistenza. “La nascita di mia figlia mi ha cambiato in meglio. Rientro nella categoria dei mammi. Cerco di incastrare i miei impegni lavorativi seguendo quelli di mia figlia”. L’attore racconta della piccola Maria per la prima volta in televisione. Spazio poi, anche per descrivere gli attuali rapporti sereni con la ex compagna (e attrice) Nicoletta Romanoff. Come proseguono le cose tra di loro? Prima di svelare questo dettaglio, proprio il biondo del cinema, spiega il suo ruolo di genitore proprio dopo la separazione: “Chi è separato come me non può fare solo il padre, deve essere anche madre, deve restituire la dolcezza di una madre”.

Giorgio Pasotti ospite a Verissimo

Quale il rapporto attuale tra Giorgio Pasotti e l’ex compagna Nicoletta Romanoff? Lo svela proprio l’attore durante la sua intervista di oggi a Verissimo. Della sua ex compagna confida: “Ho una ex compagna con cui ci sosteniamo a vicenda, ci dividiamo le cose da fare. Nicoletta – prosegue – è una madre attenta e presente. Fortunatamente abbiamo un rapporto costruttivo”. In ultimo, a Silvia Toffanin che gli domanda se abbia o meno il desiderio di avere altri figli, l’attore risponde: “Oggi ho una nuova compagna. Vorrei avere altri bambini, ma quando hai già alle spalle una storia con figli hai un po’ di timore in più. Vorresti far crescere un figlio in una famiglia che resista”. Giorgio Pasotti, non sarà l’unico protagonista di Verissimo. Ed infatti, verranno intervistati dalla Toffanin anche Alessio Boni, Irama, Serena Grandi e l’ex fidanzata di Gabriel Garko, Adua Del Vesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA