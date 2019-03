Giulia Salemi / Fidanzata di Francesco Monte: “Vorrei un figlio, ma…”

Giulia Salemi e Francesco Monte stanno ancora insieme. A dispetto dei tanti detrattori, che fino a qualche mese fa non avrebbero scommesso sulla durata del loro legame, i due ex gieffini continuano a portare avanti la loro chiacchieratissima storia d’amore con serenità e passione. Qualche settimana fa, infatti, hanno annunciato di essere finalmente pronti alla convivenza, che di fatto metterebbe fine al rapporto a distanza che ha avuto inizio con la fine della permanenza nella casa del Grande Fratello Vip; tuttavia, c’è ancora qualche piccolo intoppo da sistemare che continua frenare entrambi: la showgirl infatti vive ancora a Milano, mentre Francesco Monte attualmente risiede a Roma. La Salemi, però, ammette di non risentire della distanza che oggi la separa dal suo fidanzato e non nasconde inoltre di essere finalmente pronta ad allargare la famiglia. “Desidererei un figlio, ma ci vuole la giusta stabilità, sia emotiva che economica”, ha rivelato l’ex gieffina al settimanale Chi.

Il rapporto con mamma Fariba Tehrani

Dopo aver incontrato Giulia Salemi, Francesco Monte sembra aver dimenticato il dolore per l’addio di Cecilia Rodriguez. Oggi nella sua vita c’è infatti soltanto la Salemi, alla quale non manca mai di riservare qualche piccola sorpresa romantica. L’ultima, fra quelle documentate sui profili social, è quella di San Valentino, quando l’ex gireffino ha sorpreso la sua amata in una camera da letto piena di palloncini rossi a forma di cuore. Ma non mancano shooting e scatti di coppia, che giorno dopo giorni testimoniano il grande legame che unisce entrambi. Una storia che ha di recente avuto anche la benedizione di mamma Fariba Tehrani, che dopo aver accusato Francesco Monte di tenere sue figlia lontana da lei, ha deciso di fare un passo indietro. Una conferma che arriva anche da parte di Giulia Salemi: “La tv non romperà mai un rapporto tra madre e figlia. Noi non ci siamo separate. Allontanate perché è stata un mese in Iran. Ora è tutto ok”.

L’augurio alle donne

Nella giornata della donna, Giulia Salemi ha condiviso il suo messaggio di auguri con un lungo post sui social network. L’ex gieffina si è infatti rivolta alle “Donne power, donne con la D maiuscola, donne che non si arrendono mai” e “che danno la vita ad altre meravigliose creature”. A loro, “figlie e poi madri, fidanzate e mogli, amiche e spalle l’una dell’altra”, la Salemi porge i suoi più sinceri auguri, ricordando soprattutto gli anni di lotte per i diritti conquistati e il lavoro ancora da fare per portare avanti tutti gli obiettivi. La fidanzata di Francesco Monte, però, si rivolge soprattutto alle donne come lei, “un po’ insicure dentro” che mostrano quotidianamente il loro lato da “leonesse” per cercare di “valorizzarci per sentirci più forti quando in realtà nascondiamo mille fragilità”; a queste donne va il suo augurio più sincero, con la speranza di poter ricordare al mondo intero “quanto siamo importanti […] in tutti i giorni dell’anno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA