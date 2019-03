Irama/ il flirt con Victoria Stella Doritou? (Verissimo) Dopo Giulia De Lellis

Irama oggi pomeriggio si racconta a Verissimo, a pochi gironi dai rumors sulla fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Il cantante e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono infatti detti addio qualche giorno fa, quando Irama ha rotto il silenzio sui social annunciando la fine della loro relazione. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo – ha rivelato l’ex vincitore di Amici – Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene”. Della loro relazione ormai naufragata, del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e degli scatti che hanno scatenato il gossip su una sua presunta storia d’amore con Victoria Stella Doritou, il cantante parlerà questa sera nel salotto di Silvia Toffanin, dove cercherà di far luce su una vicenda, che negli ultimi giorni ha spezzato il cuore a milioni di followers.

Le nuove date del tour

Non solo amore e gossip per Irama, che, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019 classificandosi settimo, è pronto a concentrarsi sulle tappe del suo Giovani per sempre tour 2019. Nelle ultime ore, infatti, a far dimenticare alle fan la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis è stato l’annuncio di nuove e imperdibili date, che si aggiungeranno agli appuntamenti già confermati dell’ormai imminente tournée estiva. Ricordiamo quindi che Irama sarà il prossimo 1 giugno a Bassano del Grappa (VI) per la rassegna Bassano Live Music, a Grugliasco (To) il 22 giugno per il Gruvillage 105 Music Festival, a Genova il 6 luglio all’Arena del Mare, a Lignano Sabbiadoro (Ud) il 19 luglio presso l’Arena Alpe Adria, al Teatro D’Annunzio di Pescara il 26 luglio, allo Stadio Giovanni Paolo II di Nadrò (Le) il 27 luglio e alla Summer Arena di Soverato (Cz) il prossimo 11 agosto.

Il flirt con Victoria Stella Doritou: realtà o gossip?

Dopo aver reso noto l’addio a Giulia De Lellis, Irama ha deciso di non tornare più sull’argomento e sui social sembra esserci spazio soltanto per la tournée che ha avuto inizio lo scorso 28 febbraio, Giovani per sempre tour 2019. Sul web, intanto, si vocifera di una sua relazione con Victoria Stella Doritou, un rumors portato a galla dal settimanale Spy, che ha annunciato la presenza della modella nella vita dell’ultimo vincitore di Amici, a poche ore dalla sua rottura con la De Lellis. Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia? Per il momento, i diretti interessati hanno scelto di non replicare ai pettegolezzi sul loro conto: Irama è infatti attualmente impegnato con le prime tappe della sua tournée, che ieri l’ha visto esibirsi live all’Atlantico di Roma. Scopriremo qualche dettaglio in più su questa liaison nel nuovo appuntamento di Verissimo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA