Isola dei Famosi 2019/ Bettarini contro Soleil, Ghezzal contro Luca: ancora liti!

All’Isola dei Famosi 2019, il ritorno di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini continua a spaccare il gruppo. Gli equilibri sono notevolmente cambiati, probabilmente anche grazie all’uscita dal gioco di Jeremias Rodriguez. Soleil Sorge ha infatti iniziato ad avere un rapporto diverso con gli altri, riducendo al minimo le liti con gli altri elementi del gruppo, in primis con Luca Vismara. A scatenare scontri sono proprio i due naufraghi “sospesi”, che rifiutano di stare alle regole del gioco e preferiscono vivere un’Isola dei Famosi a parte. Ecco perché, quando Soleil chiede informazioni a Bettarini riguardo agli orari della cena e dei pesci pescati, si scatena tra i due una vera e propria lite. “Quando saremo pronti te lo dirò” sbotta Stefano, facendo ben intendere il suo essere ben poco intenzionato a sottostare alle loro regole.

GHEZZAL ANCORA CONTRO LUCA VISMARA

Di certo, Soleil Sorge non si fa frenare dai modi non proprio cordiali di Stefano Bettarini e cerca di fargli capire di volere solo delle informazioni per potersi organizzare, essendo la leader. Le risposte che riceve sono però ancora una volta poco collaborative, cosa che scatena lo scontro. Soleil infatti sbotta: “Ti sta andando un po’ via la memoria credo, questo gioco non ti sta facendo molto bene.” E in confessionale dichiara “Stefano parlava con rabbia, senza una vera logica e diciamo che ha un po’ sclerato.” Intanto Ghezzal continua ad avercela con Luca Vismara che proprio non ce la fa più e si sfoga: “Mi ferisce il fatto che lui continui a farmi èpassare come una persona sporca. Kaspar non è intervenuto perché credo voglia essere un po’ al di sopra della cosa e devo dire che mi è dispiaciuto perché pensavo che avrebbe detto qualcosa a Ghezzal.”

