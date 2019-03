JAN-MICHAEL VINCENT E’ MORTO/ Addio al Matt Johnson di “Un mercoledì da leoni”

Addio a Jan Michael Vincent. All’età di 73 anni è morto l’attore americano che tutti ricorderanno per il ruolo del surfista Matt Johnson nel film “Un mercoledì da leoni”. La notizia della morte dell’attore è stata confermata nelle ultime ore dal sito Tmz con tanto di certificato di morte; una morte avvenuta il 10 febbraio scorso ma di cui si è parlato solo in queste ore. Jan Michael è morto a causa di un attacco cardiaco sopravvenuto mentre era ricoverato al Mission Hospital’s Memorial Campus di Asheville, nel North Carolina. Un lutto che ha colpito tutto il mondo del cinema, visto che Jan Michael ha prestato il volto a film e serie televisive molto amate e seguite dal pubblico. Oltre al ruolo dell’inquieto Matt Johnson nel film cult Un mercoledì da leoni del 1978, Jan Michael è stato anche tra i protagonisti della serie tv “Airwolf – Tuono d’acciaio” in cui ha recitato con Ernest Borgnine.

Chi è Jan Michael Vincent

Classe 1944, Jan Michael Vincent è nato a Denver nello stato del Colorado negli Stati Uniti d’America. L’attore si è fatto notare nel 1973 recitando nel film della Disney “Nanù, il figlio della giungla”; un ruolo che gli ha permesso di diventare uno degli attori più richiesti e ricercati degli anni ’70, gli anni che ha sicuramente segnato la sua carriera di attore. Importantissimo il film cult “Un mercoledì da leoni”, in cui Jan Michael ha prestato il volto ad uno dei surfisti protagonisti tra cui ricordiamo c’erano anche Gary Busey e William Katt. Non solo cinema nella carriera di Jan Michael, che dal grande schermo è passato poi al successo nel piccolo schermo con la serie tv “Venti di guerra” in cui ha recitato con Robert Mitchum, Ali MacGraw e John Houseman. Successivamente l’attore ha recitato anche nella serie di successo “Airwolf” ideata da da Donald P. Bellisario e trasmessa dal 1984 al 1988. Nella serie l’attore recita nel ruolo del pilota Stringfellow Hawke. Durante la sua carriera l’attore aveva ricevuto due nomination ai Golden Globe per il film “Allucinante notte per un delitto” e la serie “Venti di guerra”.

