Jennifer e Daniele, C’è Posta per te/ Amore contrastato dai suoceri Elena e Gennaro

La quarta storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te ha come protagonista un amore contrastato. In studio arrivano Jennifer e Daniele. I due si amano e stanno insieme da un anno e il pensiero è quello di andare a convivere e creare una famiglia. Tutto sarebbe bello se non fosse che i genitori di lui, Gennaro ed Elena, non vogliono più vedere Jennifer. Il 1 dicembre del 2018 qualcuno va a dire a Daniele che Jennifer l’aveva tradito, mantenendo una relazione parallela con un altro. Lui ci crede e immediatamente decide di troncare la relazione con Jennifer e dice tutto a sua madre. Quest’ultima è sconvolta e chiude ogni rapporto con la ragazza. Lei prova anche a parlarci e spiegarle ma la madre di Daniele chiude per sempre. Loro poi fanno pace e quando Daniele lo spiega alla madre, lei non cambia idea sulla fidanzata.

JENNIFER CHIEDE SCUSA AI SUOCERI ELENA E GENNARO

La verità è che dietro quel presunto tradimento c’è solo un bacio che a Jennifer è stato rubato da un ragazzo (già fidanzato) proprio all’inizio della sua relazione con Daniele. Lui ci passa sopra perché tanto innamorato e decide di ricominciare. Lei cerca in ogni modo di farsi perdonare dai suoceri e soprattutto da sua madre che però proprio non ci sta a passare su a quanto accaduto. Da qui sta la richiesta della coppia a C’è Posta per te da parte di Jennifer e Daniele. Soprattutto la ragazza spera che questo gesto possa essere un gesto importante verso i suoceri Gennaro ed Elena. Loro la perdoneranno?

