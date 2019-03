Kung fu panda 3/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 9 marzo 2019)

Kung fu panda 3, film d’animazione del 2016, andrà in onda il 9 marzo alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una produzione della DreamWorks Animation, illustre studio cinematografico fondato da Steven Spielberg e Jeffrey Katzenberg. L’opera è stata diretta da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni, i quali hanno collaborato insieme anche in occasione del prequel Kung fu panda 2; mentre la Yuh è nota come regista della serie TV Spawn, Carloni è stato sceneggiatore di Dragon trainer 1 e 2. Il panda Po è doppiato da Jack Black, colui che ha prestato la voce a Zeke de L’era glaciale, mentre Dustin Hoffman, pietra miliare della storia del cinema, è il maestro Shifu. Il cast di doppiatori originali comprende anche Angelina Jolie, Jackie Chan e Lucy Liu: un vero e proprio ritrovo di volti famosi. Tra gli italiani, invece, bisogna doverosamente menzionare Fabio Volo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini e Angelo Maggi. Il compositore della colonna sonora è Hans Zimmer, autore di splendide soundtrack quali, ad esempio, quella de Il re leone, Inception e Pirati dei Caraibi.

Kung fu panda 3: la trama del film

Kung fu panda 3 inizia con lo scontro tra Oogway e il suo antico nemico Kai il Collezionista: quest’ultimo riesce a sconfiggere il primo, ma viene a conoscenza di una profezia che gli preannuncia la futura disfatta per mano del Guerriero Dragone. Dopo il breve prologo la scena si sposta nel Regno dei Mortali, dove Shifu annuncia ai Cinque Cicloni e a Po il suo imminente ritiro dal ruolo di maestro. Il compito passerà al panda Po, il quale però ammette di non sentirsi ancora pronto. Ben presto in città arriva Kai con il proprio esercito di Giada: il Collezionista semina paura e distruzione, spingendo Po e i Cicloni a informarsi sulla sua storia passata. Mantide e Gru trovano Kai, ma sono da lui sconfitti e privati del loro Chi. La stessa sorte tocca a Scimmia, Vipera e Shifu, mentre Tigre riesce a raggiungere Po nel villaggio dove il panda si sta addestrando. I soldati di giada di Kai vengono debellati da Po e dai suoi compagni panda, e lo stesso Collezionista deve soccombere alla forza del Guerriero Dragone. Quest’ultimo non è altri che Po, scelto perché in grado di fondere il potere del passato e quello del futuro. Finalmente sicuro di se stesso, il panda accetta il proprio ruolo di maestro e può insegnare le nuove tecniche a tutti i suoi amici.

