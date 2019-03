La fidanzata di Brando Bertrand/ Chi è? Il modello nudo di Idealista è single…

Tutte le fan di Brando Bertrand, l’affascinante modello noto per aver mostrato il suo lato B nel celebre spot di Idealista, continuano a chiedersi se nel suo privato ci sia o meno una fidanzata. Per il momento, però, il modello non ha mai reso noto nulla sulla sua vita sentimentale e sui suoi profili social non lascia trapelare alcunché. Nessun riferimento, da parte di Beltrand, neanche nelle interviste rilasciate in occasione del suo successo mediatico: nonostante sia uno dei volti più cliccati e più desiderati del paese, il ragazzo del “succhino” potrebbe essere ancora single. Sui suoi profili social non mancano però le proposte delle sue numerosissimo follower: oggi sono in molte, infatti, a seguire e a corteggiare l’affascinante modello 22 enne. Bertreand, però, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata e su Instagram lascia che a parlare siano soprattutto i suoi scatti.

5 mila followers su Instagram

Chi è la fidanzata di Brando Bertrand? Ma soprattutto, il modello che si è mostrato nudo nello spot di Idealista è attualmente impegnato in una relazione sentimentale? Osservando gli scatti che quotidianamente condivide con i suoi followers, il 22 enne sembra essere attualmente single. Su Instagram, infatti, Bertrand ama pubblicare immagini che lo immortalano mentre posa per un particolare brand o mentre si dedica alla sua passione per il pianoforte, ma non vi è traccia di alcun legame sentimentale. Tuttavia, anche se apparentemente single, il modello può contare sulla corte spietata delle sue followers: al centro dei commenti che quotidianamente riceve sui social c’è infatti soprattutto il suo fisico statuario e di recente c’è stato anche chi ha paragonato le forme del suo corpo a quelle sfoggiate dal ballerino Roberto Bolle. Oltre 5 mila follower su Instagram, poco più di 100 profili seguiti, tra i quali quello dell’amico Roger Garth, Bertrand non sembra attualmente impegnato in una storia d’amore. Scopriremo qualche dettaglio in più questa sera, nel corso dell’appuntamento di c’è Posta per te che lo vedrà protagonista?

