Luciana Littizzetto/ Maria De Filippi l’aiuta a trovare marito… (C’è Posta per te)

A C’è Posta per Te, nella puntata di stasera, penultima stagionale, tra i vari ospiti ci sarà l’artista piemontese Luciana Littizzetto che promette di far ridire tutto il pubblico grazie alle sue gag esilaranti. Dando uno sguardo alle anticipazioni rilasciate dalle pagine ufficiali della trasmissione, la Littizzetto avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi per trovare un marito. Alla sua corte arriveranno ben quattro pretendenti che proveranno a conquistarla. Ci attendono quindi scene di puro divertimento da parte di una scatenata Luciana Littizzetto capace di conquistare il pubblico in studio e quello da casa con la sua straordinaria simpatia. Nella penultima serata saranno protagonisti anche Francesco Monte, Gabriel Garko, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand.

UNA CARRIERA AL TOP

Luciana Littizzetto è nata Torino il 29 ottobre 1964, città dove ancora oggi vive. La sua capacità di brillare in vari settori spaziando dalla comicità al cinema e alla conduzione radiofonica e televisiva, fanno di lei un personaggio poliedrico. Esordisce come cabarettista in alcuni locali cittadini come il teatro Juvarra ed Hiroshima Mon Amour. La sua è una crescita costante che la porta ad esordire al cinema fino alla partecipazione in vari programmi televisivi. Il culmine della carriera arriva nel 2013 quando Luciana sbarca sul palco più noto della tv italiana, quello dell’Ariston, presentando al fianco di Fabio Fazio la 63ª e anche la 64ª edizione del Festival di Sanremo. Dal 2005 è nel cast del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa, trasmissione in cui partecipa tutt’oggi.

VITA PRIVATA TOP SECRET

Davvero poco si conosce della vita privata di Luciana Littizzetto che, dal 1997, è stata legata a Davide Graziano. La coppia ha inoltre preso due ragazzi in affidamento per completare la famiglia. In una recente intervista al settimanale Di Più, nel dicembre del 2018, ha fatto capire però di essere tornata single. La separazione ha colpito molto la comica piemontese che ha dichiarato: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”. Nel corso di una puntata di Che tempo che fa, una frase della Littizzetto ha fatto molto riflettere sul momemnto vissuto dopo la separazione: “Non è importante che i sogni siano realtà, l’importante è che te li porti sempre con te quando finisci nel buio, perché ti salvano la vita”. L’immancabile ironia la porterà ora sul palco di C’è Posta per Te alla ricerca di un marito. Non mancheranno le solite gag da parte di una grande artista che fa dell’ironia la sua arma vincente.



