Mameli/ Con Ma che freddo fa conquista la maglia verde? (Amici 2019)

E alla fine sembra proprio che Mameli otterrà la maglia verde nella puntata di oggi di Amici 2019. Il serale prenderà il via il prossimo 30 marzo e fino ad allora i banchi rimarranno sempre meno fino a quando molti allievi di questa edizione dovranno fare i bagagli e tornare a casa ad un passo dalla realizzazione del loro sogno. Secondo le anticipazioni della registrazione di ieri della puntata in onda oggi, sembra proprio che Mameli non sarà uno di questi. Il vicolodellenews riporta alcuni dettagli del nuovo appuntamento di Canale 5 sottolineando il fatto che proprio Mameli è stato protagonista di una serie di duelli finiti a suo favore e, in particolare, dello scontro con Giordana Angi che lo ha visto uscire vincitore. Mentre lei ha proposto il suo nuovo inedito, lui si è esibito sulle note di “Ma che freddo fa” di Nada con base di Believer degli Imagine Dragons portando a casa il punto e voti altissimi che con una media del nove, o poco più, ha avuto accesso all’esame davanti alla commissione.

DALLA DISCUSSIONE CON ZERBI ALLA MAGLIA VERDE

Mameli otterrà la maglia verde proprio oggi dopo alcune settimane passate in sordina a lavorare sodo sognando proprio questo momento. Proprio il mese scorso, prima di chiudersi a riccio, il cantante ha avuto una discussione con Rudy Zerbi che gli ha fatto notare che forse si sentiva un po’ troppo importante per Amici 2019 o, magari, con una carriera già molto più avanzata dei suoi compagni. Il duro scontro sembra aver fatto bene a Mameli che in quest’ultima settimana ha messo insieme prove e nuovi brani da esibire nella puntata di oggi e alla fine il lavoro ha pagato da quanto si evince dalle anticipazioni della puntata di oggi. Come reagirà e quali saranno i brani che presenterà davanti alla commissione per ottenere la sua prima vittoria?

