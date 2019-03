Marta Flavi furiosa su Instagram / “Basta inviarmi foto hot sui social. Vi blocco!”

La conduttrice Marta Flavi è sbarcata da poco sui social dimostrando subito grande dimestichezza. Sono quasi 6.000 gli utenti che seguono la conduttrice che ha scritto e raccontato la storia degli anni ottanta e novanta della tv. Attraverso Instagram posta foto e video della sua quotidianità, conquistando tanti utenti che arrivano addirittura a scriverle lettere d’amore oltre che fiumi di complimenti. Ma non sono le uniche cose che le vengono inviate sui social. L’ex moglie di Maurizio Costanzo ha infatti raccontato, sempre su Instagram, che ad arrivarle sono anche contenuti hot da utenti abbastanza sfacciati. Questo il messaggio pubblicato dalla Flavi: “Mi sento la killer dei cafoni. Capisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto HOT! Quello non lo sopporto e li blocco, appena mi arrivano “vi faccio” fuori con un semplice CLICK!”

LA “CROCIATA” DI MARTA FLAVI

Marta Flavi sembra quindi aver iniziato una crociata contro gli utenti che superano di gran lunga il buon senso e l’educazione. Una battaglia giusta contro chi usa i social in modo errato inviando contenuti davvero assurdi. Riguardo invece la carriera recente di Marta Flavi ricordiamo che dal 2007 in poi ha condotto vari spazi all’interno del contenitore radiofonico notturno La mezzanotte di Radio 2 su Rai Radio 2, dove in passato aveva già condotto La notte dei peccati. Nella stagione televisiva 2009-2010 ha condotto su Rai 1 il sabato e la domenica mattina la rubrica Mi Manchi all’interno del programma Unomattina Weekend. Da alcuni anni cura una rubrica di posta del cuore per il settimanale di gossip Nuovo.





